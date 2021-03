Ma routine So’BIO Etic avec la BB Crème et le soin lissant pour les yeux

Cette fois, nous nous attaquons au soin lissant anti fatigue pour les yeux ! Et franchement, on en avait bien besoin.

Comme son copain au dessus, le soin lissant anti fatigue est composé de la fleur de Lotus sacré bio qui a une action unifiante et antioxydante, de l’Hamamélis bio (avec une action adoucissante) et de Zinc PCA anti-âge.

Nous avions pris l’habitude de l’appliquer matin et soir sur une peau propre pour une action plus intense. Il suffit de mettre une mini noisette sur le contour de l’oeil puis de masser quelques secondes. On appliquait ensuite la BB crème pour parfaire le tout. Et hop, un peu de maquillage et on était prête pour la journée. Le soir, on appliquait ensuite notre crème de nuit habituelle avec ce soin lissant pour les yeux.

Au fil des jours, On a bien vu que notre contour de l’oeil était plus frais, plus lisse et beaucoup moins terne (adieu vilaines cernes et poches qui ternissent le regard !)

Le Soin yeux lissant anti-fatigue est à environ 11,60 € les 15 ml.

Ces 2 nouveaux soins sont vraiment agréable à utiliser que ce soit en terme d’efficacité, de couvrance ou même d’hydratation. Pour un visage qui respire le naturel, optez donc pour ces 2 soins complémentaire.

Vous pouvez commander l’un de ces produits (ou les deux) en Grande et Moyenne Surfaces.