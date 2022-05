Le baume éclat La petite Cévenole La Mai Poulido de Belesa

Aujourd’hui, nous allons vous présenter un petit baume à lèvres de la marque Belesa qui nourrit, protège et colore délicatement les lèvres, les joues ou les yeux ! Intriguant, non ? Mais tout d’abord, parlons un peu de la marque.

Belesa, made in Cévennes : l’histoire de deux femmes

C’est l’histoire de Caroline et d’Amandine qui sont convaincues par la possibilité de la restauration d’un équilibre entre l’homme et la nature. Partageant les mêmes valeurs, elles décident de créer une marque sans compromis sur leur éthique et leurs exigences.

« BELESA, made in Cévennes » se met alors au service des femmes attentives à leur bien être et à la recherche de produits cosmétiques authentiques. C’est alors qu’elles décident d’un circuit court pour leurs produits (formulation, approvisionnement des ingrédients et des emballages, fabrication, distribution, communication…).

Concernant les ingrédients actifs, elles travaillent en partenariat avec des producteurs du parc national des Cévennes, qui est une réserve de Biosphère et qui se trouve dans le sud de la France, entre Montpellier, Alès et Mende. Tout le concept respire autour des Cévennes.

Baume éclat de rose La petite cévenole “La mai Poulido” – 12 ml – 21€ (disponible aussi en éclat d’abricot)

A la rédaction, nous avons eu le plaisir de tester le baume éclat de la teinte éclat de rose qui a effectivement une teinte légèrement rosée. A première vue, quand on voit la couleur, on pourrait croire que la teinte est très foncée, mais ce n’est pas du tout le cas, c’est un rose très léger et très délicat dans sa teinte une fois appliquée. Si on veut qu’elle soit un peu plus foncée, il suffit d’en appliquer plusieurs couches.

On peut alors mettre ce baume aussi bien sur les lèvres, les pommettes et sur les yeux. C’est donc un baume à triple fonctions ! Nos lèvres, yeux et joues sont alors illuminées subtilement par le baume. Si vous souhaitez donc un maquillage discret et subtil, le baume sera alors parfait !

Du bio venu des Cévennes

Niveau composition, sa formule bio contient de l’huile de noix et d’amande douce des Cévennes qui hydratent, nourrissent la peau en profondeur tout en lui rendant toute sa douceur et sa souplesse. Grâce à l’action réparatrice de la cire d’abeille d’opercule, ce baume protège également la peau de lèvres, des joues ou des yeux. La peau est souple, douce et nourrit !

On adore le fait que le baume n’ait pas un effet “collant” (surtout sur les yeux cela aurait été totalement désagréable sinon), il est alors très facile à appliquer au doigt (pour les plus délicates vous pourrez prendre un petit pinceau de maquillage).

Niveau parfum, lorsqu’on l’applique, une délicieuse note de crème de marron se dégage. En bref, on adore ce petit baume que l’on peut emporter partout !

Si vous souhaitez, une autre teinte est disponible c’est la teinte éclat d’abricot qui à un côté plus orangé.

Notre conseil, utilisez la teinte rose (éclat de rose) pour les peaux claires et la teinte orangée (éclat d’abricot) pour les peaux plus foncées. Vous serez forcément radieuses !