Mavis Staples : coup de projecteur sur une diva soul des 60’s et des 70’s en amont de son concert à la Cigale le 08 Juin 2022 !

A quelques jours de son concert parisien, coup de projecteur sur Mavis Staples l’une des plus grandes voix de la soul music.



Activiste aux côtés de ses sœurs dans le mouvement des droits civiques de Martin Luther King, cette grande chanteuse fit partie du merveilleux groupe The Staple Singers, qui signa des hits comme « I’ll Take You There » et « Respect Yourself » au début des années 1970, époque durant laquelle elle entamera une belle carrière en solo. En soixante ans d’activité, cette diva soul qui concilie par son timbre unique -blues, rythm’n’blues et gospel- aura parcouru des milliers de kms, enregistré sur de grands labels américains, sans jamais avoir connu les gloires retentissante des hit parade internationaux. Mais le 08 juin prochain, on vous le dit et on vous le redit : ne la ratez surtout pas son concert à al Cigale. La chanteuse revisite « Carry Me Home » un album enregistré live aux studios Levon Helm de Woodstock, à New York, à l’été 2011, magnifique album truffé de mélodies joyeuses déballées avec une belle énergie. Et quand on découvre pour la première fois sa voix envoûtante qui célèbre avec une tellepuissance, la joie, la musique et la foi, on se dit que Mavis Staples est bel bien ce que l’on appelle une chanteuse « culte ». Venez vite la découvrir dans une petite salle pendant qu’il en est encore temps.

Jean-christophe Mary

Album « Carry Me Home » (Epitaph / ANTI-Records)

08 Juin 2022. La Cigale. 120, boulevard Rochechouart, 18e. Tél. 0149258175. À 19h30. De 40 à 78,50 €.

