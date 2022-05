Dimensional Mercenary, le premier tome

Dimensional Mercenary est une série de Gmho et Jae Hwan Kim, qui débute avec ce premier tome, paru dans la collection KBooks, des éditions Delcourt, en avril 2022. Un succès de D&C Webtoon qui entraîne les lecteurs dans le quotidien de mercenaires envoyés au combat, dans d’autres dimensions.

Il pensait qu’avoir un CV bien rempli et un bon carnet d’adresses feraient de lui un bon candidat, dans la recherche d’emploi. Mais apparemment, il ne remplissait pas tous les critères et ses CV finissaient avec une grande croix rouge dessus. Il pensait être comme un humain déficient. Sans savoir pourquoi, le jeune homme se retrouve au milieu d’un champ de bataille. Autour de lui tout le monde se bat, des boulets de feu volent dans le ciel, certains tombant non loin de lui… Il reste ainsi abasourdi. Il y a une odeur de sang… Soudain, un cri, une vois l’interpelle. On l’appelle Parsons et on lui demande ce qu’il fout, s’il cherche à crever… Le jeune homme est toujours en état de choc, il ne comprend pas. On lui demande de bouger son cul s’il ne veut pas claquer ici ! Il explique, qu’il est désolé, qu’il ne sait pas ce que c’est que ce merdier, car il a juste cliqué sur une annonce pour un job !

Le récit débute avec beaucoup d’interrogations, présentant un jeune homme qui cherche du travail, dans un monde moderne. Puis, ce même jeune homme semble être propulsé dans une dimension médiévale, où il doit combattre auprès d’autres mercenaires, pour reprendre une forteresse. Mais pour se retrouver là, il a seulement cliqué sur une annonce… L’intrigue captive rapidement, présentant une histoire riche, un peu complexe, pleine de surprises et de combats. L’entreprise auprès de laquelle il est sur le point de pactiser est curieuse, étrange et en même temps dérangeante, aux mœurs singulières. Le récit est découpé en plusieurs chapitres, l’ensemble est bien rythmé et plaisant à découvrir, avec un héros rapidement attachant. Le dessin est énergique, fluide, avec des personnages expressifs, présentant un univers agréable, plutôt beau.

Dimensional Mercenary est une nouvelle série de la collection KBooks, des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome. Une histoire surprenante, captivante, qui tient la route et offre son lot de fantastique, de combats et de curiosité, avec ce job étrange.

