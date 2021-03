Tout savoir sur les vêtements traditionnels chinois

En raison de leurs rôles essentiels et spécifiques, les vêtements traditionnels chinois sont source de fascination. Ils constituent le patrimoine cultuel de la Chine et sont très connus à travers le monde. Les vêtements traditionnels chinois témoignent d’une élégance hors du commun avec de magnifiques designs et motifs. Ils ne sont portés qu’à des occasions religieuses ou des célébrations particulières. Découvrez dans cet article des informations utiles à connaître absolument sur les vêtements traditionnels chinois.

Origine des vêtements traditionnels chinois

La Chine réalisait le traitement de la soie depuis près de 6000 ans. C’est ainsi qu’elle devient aujourd’hui le plus grand pays producteur de soie dans le monde. À la base, la tenue traditionnelle chinoise était constituée d’un bout de soie ornée de façon simple. La version la plus rependue aujourd’hui est inspirée des modèles uniques spécialement conçus par l’Empereur Jaune Huangdi. Au fil du temps et des différentes dynasties, celle-ci a subi des transformations jusqu’à devenir le modèle de vêtement traditionnel chinois qui associe élégance, intégrité et mise en valeur du corps. Il est disponible aussi bien pour les hommes que pour les femmes et enfants.

Le sens des motifs sur les vêtements traditionnels chinois

Il faut rappeler que chaque caractéristique et motif de vêtements traditionnels chinois possède une signification particulière. Durant la dynastie Xia, le noir exprimait la dignité et était réservé aux hautes castes alors que pendant la dynastie Shang, c’était plutôt le blanc qui avait ce sens. Le rouge exprima la même chose durant la dynastie Zhou.

Par ailleurs, chaque vêtement était attribué à un statut social, une profession ou une position politique. Ainsi, les broderies de dragons et la couleur jaune vif étaient dédiées aux Empereurs. Par ailleurs, la quantité de broderies sur le vêtement déterminait l’ampleur de la richesse et le statut social du porteur.

Les différents types de vêtements chinois

En Chine, la tendance vestimentaire varie selon la région et l’époque. Chaque communauté a ses propres valeurs. Nous remarquons ainsi différents types de vêtements traditionnels. Parmi les plus populaires, nous avons :

Le Hanfu ;

Le Qipao ;

Le Tangzhuang ;

La robe de mariage ;

La robe impériale ;

Le costume Mao, etc.

Ce sont là quelques informations à connaître absolument sur la culture chinoise.