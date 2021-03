Ma maternelle avec Montessori – Un apprentissage ludique et efficace

La collection Ma maternelle avec Montessori se complète avec deux nouveaux cahiers souples, pour les enfants de 2-3 ans et 5-6 ans. Des ouvrages parus en janvier 2021, pour apprendre à travers de nombreuses activités, les lettres et les chiffres.

Les deux cahiers souples proposent aux enfants de trier, classer, compter et apprendre les lettres et les sons, pour apprendre et découvrir, à travers des exercices et activités variées et ludiques. Un accompagnement dans l’apprentissage et la découverte du programme de l’école maternelle, en proposant d’apprendre et d’expérimenter seul, s’appuyant ainsi sur les principes fondamentaux de la pédagogie Montessori.

Les exercices sont variés et progressifs, proposant des activités pour le langage et enrichir son vocabulaire, des jeux et découvertes pour la logique notamment, et de trier, ranger et compter pour apprendre. Des activités de manipulation sont également à retrouver. Suivant les thématiques abordées, un code couleur est présenté, afin de mieux se retrouver. Des éléments à découper et à coller sont à retrouver à la fin de l’ouvrage, tout comme des autocollants, qui permettront ainsi aux enfants d’être pleinement acteur de leurs apprentissages.

Les trois grands thèmes sont la lecture et l’écriture, pour la découverte des lettres et des sons, faire des premiers tracés, s’exprimer, enrichir son vocabulaire, etc. Le tri, le rangement et le dénombrement permettront de structurer la pensée, en faisant des paires, des collections, des ensembles ou en retrouvant un intrus. Enfin, des jeux et la découverte sont mis en avant, également, pour comprendre des chronologies, apprendre le cycle des saisons, le déroulement d’une journée, d’une histoire…

Les jeux et activités sont variés, ludiques, colorés et plaisants, entrainants facilement les enfants dans ces apprentissages, pour grandir chacun à leur rythme. Ils découvrent des domaines importants, suivants les programmes officiels de l’école maternelle, pour un renforcement de l’apprentissage, afin de s’épanouir tout en apprenant.

Ma maternelle avec Montessori est une collection des éditions Larousse qui se complète avec deux nouveaux ouvrages souples, qui proposent aux enfants de 2-3 ans et 5-6 ans un accompagnement ludique et efficace, pour apprendre et expérimenter, grandir et s’éveiller.