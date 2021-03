Fédération, tome 3, Hybrides

Hybrides est le troisième tome de la série de science-fiction des éditions Soleil, Fédération, paru en février 2021. Une bande dessinée d’Ange et Alain Janolle, qui offre aussi une enquête criminelle plutôt bien menée, dans cet univers futuriste dense.

Sur le toit d’un immeuble Alex et Sara se retrouvent tranquillement. Assis l’un à côté de l’autre, ils échangent quelques paroles, avant de s’embrasser tendrement. C’est alors qu’un alien vient les interrompre, leur proposant une bière ! Alors que Sara répond poliment et commence à engager la conversation, Alex, lui se retire et va rejoindre le reste des invités de la fête, notamment son collègue. Il constate qu’Alex fait une drôle de tête. Ce dernier en a marre de voir des aliens, car ils ont déjà assez à faire à eux au boulot… La soirée entre humains ne sera pas pour aujourd’hui car leur communauté tente d’être idéologique, sans rejet, ni spécisme. D’ailleurs Jo et Lilith leur remercient pour l’invitation, car tous les indigènes ne se montrent pas aussi hospitaliers. Puis, Mehdi constate qu’Alex est un peu ailleurs depuis qu’il est revenu de sous l’eau, comme un peu déprimé…

Alex n’est plus vraiment comme avant, ils se posent des questions, voit en rêve des brèves d’un passé oublié, se demande ce qu’il est réellement. Des sensations étranges, qui vont le mener vers une quête de vérité, pour lui et l’humanité. Aussi, avec la Fédération extraterrestre qui exerce une influence toujours plus croissante, il enquête sur des mafias qui proposent aux humains de s’hybrider, pour un meilleur futur. Mais ce sont des cadavres que l’on retrouve surtout ! La bande dessinée est dense, plus bien menée, avec une intrigue captivante et une enquête qui en révèle toujours plus. Les problèmes sociétaux, la nature humaine, la révélation d’un terrible secret, sont au cœur de ce nouvel album plaisant à découvrir. Le dessin est toujours dynamique et agréable, avec un trait fluide, vif et moderne, présentant un découpage efficace.

