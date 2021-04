Je suis un chaton – Un album jeunesse original

Je suis un chaton est un album de Céline Person et Lili la Baleine, paru aux éditions Langue au chat, en février 2021. Un livre pour les jeunes lecteurs, sensible et doux, avec pour thématique le caractère de chacun, les différences et préférences. A la fin de l’ouvrage, deux masques sont à colorier.

Aujourd’hui est une journée très attendue pour les élèves de l’école, car c’est carnaval ! Emilie, la maîtresse, demande aux élèves masqués en animaux sauvages, s’ils sont prêts. Les enfants se mettent alors à sauter dans tous les sens et à pousser des cris d’excitation, derrière leurs jolis masques, aux belles couleurs. Emilie sourit devant cette faune tonitruante ! Joseph veut prendre la tête du défilé, en tant qu’alligator. Grégoire feule, car il est une panthère qui se faufile dans la nuit noire. Inès arrive, affirmant qu’elle est une tigresse et qu’elle ne fera qu’une bouchée des autres animaux…

C’est l’effervescence pour les élèves de l’école qui s’amusent comme des fous au carnaval des animaux. Tous s’amusent, crient, sautent, courent. Mais dans un coin, un petit garçon reste sagement là, à regarder un livre. La maîtresse s’inquiète et va à sa rencontre. Le garçon déguisé en chaton, ne trouve pas sa place parmi tous ses camarades qui s’amusent et chahutent. A travers ce récit plein de tendresse, les jeunes lecteurs vont découvrir que l’on peut être différent, de par le caractère et ne pas toujours vouloir suivre les autres. L’histoire dévoile donc la bienveillance d’une maîtresse à l’écoute de son élève, qui révèle qu’il n’a pas envie de faire comme les autres, mais qui arrivera, malgré tout, à trouver sa place et à devenir un héros. Le dessin est moderne, fluide et doux, doucement coloré, offrant un bel univers à découvrir. L’album se termine avec deux masques à détacher et surtout à colorier, pour devenir un lion ou un chaton.

Je suis un chaton est un album original, des éditions Langue au chat, qui propose de découvrir, à travers une histoire douce et touchante, les différences, les caractères et les envies de chacun, et de réussir à trouver sa place au sein de sa classe.