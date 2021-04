Et si vous optiez pour une alimentation anti-inflammatoire ? Avec le livre “La cuisine anti-inflammatoire gourmande” de Ruben Sarfati et du Dr Catherine Lacrosnière paru aux édtions Hugo and Cie vous allez redécouvrir une cuisine saine !

Notre corps est souvent agressé par notre nourriture. Trop riche, trop grasse, trop transformée, trop de sucre … Le tout peut déséquilibrer totalement nos intestins et créer des maladies (coeliaque entre autres, arthrite …). Il est alors recommandé de manger équilibré et même d’avoir une alimentation anti-inflammatoire !

Une cuisine anti-inflammatoire, kézako ?

Qu’est ce qu’une alimentation anti-inflammatoire ? C’est une alimentation qui se rapproche du régime méditérranéen c’est à dire qu’elle contient des fruits et légumes (évidemment), des produits céréaliers mais aussi des légumineuses, des graines et des oléagineux. On prendra aussi soin d’avoir des huiles végétales, de manger du poisson gras bio (of course – et non bourré d’hormones). On boira juste un peu de vin (non, on ne picolera pas toute la bouteille !) et on se shootera aux herbes, épices et aux anti oxydants. Tout ça compose l’alimentation anti-inflammatoire

130 recettes gourmandes !

Dis comme ça, c’est vrai que ce n’est pas sexy. Mais détrompez vous, vous allez pouvoir faire quelques petites merveilles avec le livre “La cuisine anti-inflammatoire gourmande“. Vous trouverez près de 130 recettes totalement gourmandes.

Vous deviendrez le pro du kéfir façon chaï, du wok de brocolis et de mignon de porc, de rouleau de printemps amande/poulet/citron, de la tajine de poulet/amande/bergamote. Et pourquoi ne pas manger en dessert un superbe pudding de chia et cassis pour terminer votre repas. A moins qu’un suprême de pintade avec son ketchup de betterave ne vous fasse de l’oeil ? Rien qu’aux titres, on en salive déjà d’avance ! Avec ces 130 recettes, vous allez pouvoir diversifier votre alimentation ! Prêt à savourer de bons ptits plats ?

Avec tous les conseils de la nutritionniste Dr Catherine Lacrosnière disséminés dans tout le livre, vous allez pouvoir prendre soin de vous tout en mangeant sainement. Et vos intestins vous en remercieront !