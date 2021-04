Confettis – Un livre d’Adèle Jolivard aux Éditions Les fourmis rouges

« Confettis » est un album illustré par Adèle Jolivard disponible aux Éditions Les fourmis rouges. Raconté à la façon d’un journal de bord, les enfants vont suivre les aventures d’une petite fille au fil des saisons, depuis la rentrée scolaire jusqu’aux vacances d’été.

L’univers rafraîchissant d’Adèle Jolivard

Nous sommes ravis d’avoir pu découvrir l’univers d’Adèle Jolivard que nous avons trouvé rafraîchissant. À commencer par la couverture jaune vitaminée du livre qui nous invite à suivre l’héroïne lors de sa balade quotidienne à vélo. L’auteure écrit et illustre chaque histoire. Son style bien à elle donne l’impression de dessins effectués à main levée qui s’animent au fil des pages. Réalisés sur un fond blanc, coloriés grossièrement, ils ajoutent du peps à la narration. Les enfants n’auront aucun mal s’attacher à son univers tant il est proche du leur.

Des « Confettis » de souvenirs à se créer

Nous faisons la connaissance de cette petite fille dès les premières pages puisqu’elle est la narratrice de l’histoire. Et si les enfants ne connaissent pas son prénom, ils n’auront aucun mal à s’attacher à elle. Il faut dire qu’elle est attendrissante, souriante, drôle également.

Ses aventures commencent lors de la rentrée scolaire. Au programme, de jolies représentations telles que la salle de classe, ses camarades, ses hobbies. Viennent ensuite les vacances de la Toussaint durant lesquelles elle s’offre du repos avec ses parents autour d’activités relaxantes : la ramasse des champignons, faire un puzzle, regarder la tv, boire un verre en terrasse, se promener, visiter, etc. La très attendue fête de Mardi Gras pointe le bout de son nez pour le plus grand plaisir de cette passionnée de déguisements. Elle en profite pour participer à la fête du village et faire virevolter sa jolie robe. Vient ensuite le moment des voyages scolaires. Direction… Le Cantal. Au programme, la rencontre avec les correspondants, l’échange des cadeaux. Enfin, la fin de l’année scolaire, lorsque la classe est au ralenti et que l’on peut faire tout un tas d’activités sans stress. La li-ber-té !

« Confettis » est un livre qui va transmettre de la joie de vivre aux jeunes lecteurs. Ils comprendront que les petits bonheurs de la vie créent également de grands souvenirs : une balade à vélo, les pieds dans l’eau, dans une salle de cours, en colonie de vacances ou simplement bien au chaud dans sa maison.