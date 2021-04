Festival théâtral “LES FLOREALES” 5e édition – Paris

Partagez





Les Floréales – Le 5e Festival de théâtre émergent se tiendra 10 au 12 septembre 2021 à Paris. Sur un rythme similaire à celui du Off Avignon, l’évènement propose un spectacle toutes les deux heures d’après une sélection variée de pièces contemporaines, autour du thème de la saison 2021 «Portons nos idées haut!».

LES FLORÉALES

FESTIVAL DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN – 5e édition

La Villette “Le Trabendo” – Paris

Les Floréales Théâtrales se dérouleront du 10 au 12 septembre 2021 au Trabendo, Parc de La Villette, Paris 19. Cette année, ce sont plus de 400 compagnies de théâtre qui ont répondu à l’appel à projet, parmi lesquelles une dizaine a été sélectionnée pour intégrer la programmation, samedi 11 et dimanche 12. septembre. Dès le vendredi soir, le festival propose une soirée d’ouverture avec notamment une pièce hors compétition créée à l’occasion de cette 5ème édition.

A l’issue de chaque représentation, le jury composé du public d’une part, et d’un jury de professionnels d’autre part, sera appelé à voter en vue de décerner les différents prix du festival : Prix du Public, Grand Prix, Prix du Jury, Prix de la Mise en Scène, Prix d’Interprétation rôle principal, Prix d’Interprétation second rôle, etc…

Parmi les jurés confirmés à ce jour ; Grégori Baquet (Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé, Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public), Ronan Ynard (Théâtre du Nord – direction artistique David Bobbée), Hugo Jasienski (comédien et metteur en scène, Théâtre de la Ville), Monique de Montrémy (édition Les Cygnes, maison d’édition historique d’Alexis Michalik), Michael Hirsch (comédien et chroniqueur notamment à Europe 1), et bien d ‘autres encore.