Julie Doohan, tome 2, Wild Mustang Saloon

Wild Mustang Saloon est le deuxième tome de la série Julie Doohan, des éditions Delcourt, paru en avril 2021. Une bande dessinée de Thierry Cailleteau et Luc Brahy, qui présente la suite des aventures pleines d’action de la jeune femme qui a repris la distillerie clandestine de son père.

1926, en Virginie, à Stanwood, en pleine prohibition, Julie est devant un vieux saloon avec son ami Mojo. Julie affirme à Mojo qu’un coup de peinture ne suffira pas, et qu’il va falloir refaire la menuiserie, la charpenterie et la peinture ! Sans compter le mobilier, tout cela va avoir un certain coût. Mojo la rassure en lui affirmant que maintenant elle en a les moyens ! Le shérif Hawkins passe par là et explique qu’à l’époque, le Wild Mustang Saloon était une institution. Les cow-boys étaient prêts à faire deux jours de cheval pour y passer une soirée. Julie présente son nouvel achat et explique qu’elle aimerait bien le rouvrir prochainement, mais d’abord les travaux commenceront la semaine prochaine. Le shérif Hawkins semble ravi de pouvoir ramasser de nouveau des ivrognes. Puis, il demande à Julie si elle compte y vendre son tord-boyaux. Julie affirme que c’est bien son attention.

Entre vieux souvenirs pour le shérif et possibilité de faire des affaires et vendre sa réserve de bourbon de qualité, de sa distillerie clandestine, la bande dessinée promet aussi une bonne dose d’action. En effet, le saloon ouvert, cela fait concurrence à Jack Mozza, qui est prêt à tout pour ruiner la nouvelle affaire de Julie. Ainsi les coups bas, la peur, les fusillades et la bagarre, entre autres, vont apporter des rebondissements à l’intrigue, plutôt bien menée, avec cette jeune femme déterminée et surprenante. Des petits accrocs avec Woody et une certaine mademoiselle Ferris vont également pimenter l’histoire, où l’action bat son plein et l’humour y est grinçant. Ce deuxième tome est agréable et dans la même veine que le premier, avec cette héroïne déterminée, qui veut s’imposer. Le dessin simple et plaisant, avec un découpage efficace et dynamique.

Wild Mustang Saloon est le deuxième tome de la série des éditions Delcourt, Julie Doohan, qui revient avec un récit palpitant et bien mené, quatre années plus tard, lorsque l’héroïne veut remettre sur pied un saloon et y écouler sa meilleure réserve de bourbon.