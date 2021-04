Robin des bois – Nom d’un dragon !

Robin des bois Malice à Sherwood est une nouvelle série des éditions Les livres du Dragon d’Or, inspirée de la série télévisée du même nom, diffusée sur TF1. Une série de romans jeunesse, qui débute avec deux titres, Robin et le Roi et Nom d’un dragon !, parus en février 2021.

Au château de Nottingham, la journée est splendide et tout le monde s’active. Une fois le pont-levis baissé, deux gardes le traversent, marchant en rythme, avec une énorme catapulte entre eux. Le Prince Jean arrive à dos de cheval. Il pose sa main en visière en ricanant, fier de lui. Il ordonne à ses gardes de lancer. Aussitôt la catapulte s’actionne et une énorme boule de bois est projetée en l’air à toute allure. En plein vol, la boule de bois s’ouvre et un gros filet apparaît. Il tombe à des dizaines de mètres du château, sur un vieil homme qui marchait tranquillement. Il se retrouve désormais emprisonné dans le piège du Prince Jean.

Les romans débutent avec une présentation des personnages avant de dévoiler deux histoires. Les jeunes lecteurs vont pouvoir ainsi se plonger de nouveau dans les aventures de Robin des bois accompagné de ses amis. Des histoires teintées de fantastique, avec un dragon et la jeune Marianne qui s’avère être une magicienne apprentie, car elle ne réussit pas toujours ses tours ! Les chapitres sont courts et la lecture plaisante et adaptée aux enfants. Les aventures sont pleines de rebondissements et d’humour, avec des héros courageux et un perfide Prince Jean, que l’on va aimer détester. Les héros sont attachants, avec des caractères différents, une belle amitié, entre courage et générosité. Des illustrations colorées, rappelant la série télévisée, accompagnent la découverte.

