Vaccin : plus d’un milliard de doses dans le monde déjà administrées

Une étape importante dans l’administration mondiale d’un milliard de doses de vaccin . L’aide internationale d’urgence a commencé à arriver en Inde mardi. Il s’agit d’une épidémie grave sans précédent depuis le déclenchement de la crise mondiale, car l’autre pays le plus touché, le Brésil, s’est opposé à l’importation de vaccins russes. Aucune variante “Inde” n’a été trouvée, c’est le pays le plus peuplé du monde après que la Chine enregistre chaque jour de nouveaux records.

Les États-Unis ont promis d’envoyer des composants pour la production de vaccins, d’équipements de protection, de tests de diagnostic rapide et même de respirateurs. L’Union européenne s’est engagée à fournir une “assistance” à l’Inde par le biais de son mécanisme européen de protection civile. La chancelière allemande Angela Merkel et l’Australie ont également annoncé une aide d’urgence. Le gouvernement du nationaliste indien Narendra Modi critique depuis plusieurs jours son objectif de répondre à la crise.

La direction de l’agence a suivi les conseils de ses experts et a souligné «l’incertitude» sur le vaccin, qui n’a pas encore été approuvé par les agences de santé de l’Union européenne (EMA) et des États-Unis (FDA). Afin d’accélérer la vaccination, plus d’une douzaine d’États du nord et du nord-est du Brésil ont signé un contrat avec le Fonds souverain russe (RDIF), qui finance le développement de Spoutnik V afin d’obtenir plus de 30 millions de doses de vaccin. Le gouvernement fédéral a commandé 10 millions.

La Maison Blanche a annoncé lundi que les États-Unis fourniraient 60 millions de doses de vaccin AstraZeneca à d’autres pays. Depuis lors, les États-Unis ont été critiqués pour avoir refusé d’exporter le vaccin d’un laboratoire suédo-britannique qui n’a pas encore été autorisé en le pays. L’horaire sera précisé ultérieurement. Selon les statistiques de l’AFP, 1 milliard de doses de vaccin Covid ont été utilisées dans 207 pays ou régions ce week-end, ce qui est une étape importante.

Selon un rapport obtenu lundi par l’AFP auprès de sources officielles, le virus a tué au moins 3190991 millions de personnes dans le monde depuis que le bureau chinois de l’Organisation mondiale de la santé a signalé le virus fin décembre 2019.