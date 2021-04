Le petit sac rose – Marizabel & N. Gouny aux Éditions Cache-cailloux

« Le petit sac rose » est un album adorable à retrouver aux Éditions Cache-cailloux. Raconté par Marizabel et illustré par Nicolas Gouny, il aborde les problèmes écologiques de façon poétique au travers des aventures de Maeva la tortue.

Un livre ludique porteur d’un message

« Le petit sac rose » fait partie des livres porteurs d’un message fort au travers d’une histoire ludique. Pour autant, l’ouvrage n’est absolument pas culpabilisant, au contraire. Il pousse simplement à se poser les bonnes questions quant à la protection de notre planète.

Le petit sac rose n’y est pour rien finalement. Il n’a pas demandé à être abandonné. Commence alors un long voyage. Il quitte la ville, traverse la campagne, se retrouve en forêt au milieu d’animaux inquiets de voir qu’il est venu accompagné… Jusqu’à ce que Maéva – qui joue paisiblement avec ses amis les poissons – se rende compte que le lagon est envahi de sacs roses. En colère, elle décide de préserver sa santé et celle de ses compagnons en rapportant tous ces sacs aux humains. Une fois en ville, les hommes se rendent compte des proportions que cela peut prendre de jeter un sac plastique dans la nature. Et ils commencent à se questionner. Si chacun fait un petit geste, la planète sera préservée et Maéva la tortue pourra profiter du bleu des océans pour y vivre sereine et en paix.

Un univers coloré tout en douceur

Nicolas Gouny nous offre des univers visuellement parlant : des couleurs grisâtres pour la ville, un vert profond pour la campagne, un bleu azur pour l’univers marin, un jaune étincelant pour le désert, puis un retour à la ville bien plus sombre, jusqu’à cette fin optimiste et davantage colorée. Marizabel raconte l’histoire avec bienveillance et réalisme. Elle utilise les bons mots pour que les enfants puissent comprendre et se sentir concernés. Les deux auteurs forment un duo harmonieux laissant place à une histoire tout en douceur.

Notre avis sur le livre

Ce n’est pas toujours évident d’aborder ce genre de sujet avec les tout-petits. La présence du sac plastique rose qui se multiplie au fur et à mesure de la narration marque les esprits. Cela va permettre aux tout-petits de comprendre l’impact que cela peut avoir sur la nature. Et en même temps, des dégâts que cela peut causer sur la planète. D’ailleurs, les illustrations sont adorables. L’idée de mettre en scène des animaux est judicieuse, les enfants seront happés par leurs aventures du début jusqu’à la fin.

« Le petit sac rose » est un livre à glisser entre les mains des bambins à partir de 2 ans. Il est à retrouver dès à présent aux Éditions Cache-cailloux.