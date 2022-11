Apivita, le shampooing et l’après shampooing hydratant

A la rédaction, nous avons déniché un shampooing et un après shampooing au top chez Apivita. On vous en dit un peu plus.

Apivita, leș soins de beauté naturels nés des abeilles

Fondée à Athènes en 1979 par deux pharmaciens, APIVITA (la « vie de l’abeille ») est une organisation responsable qui offre des solutions de beauté naturelles et efficaces pour le visage, le corps et les cheveux, issues des produits surpuissants de la ruche, de l’extraordinaire flore grecque et « augmentées » par une cosmétologie verte de pointe. Leurs 4 piliers d’innovation : Ils capturent les bienfaits protecteurs, réparateurs et rajeunissants prouvés des nectars d’abeilles les plus purs.

Ils expriment les propriétés de résilience infinie de la biodiversité préservée de Grèce.

Ils maîtrisent l’art des formulations actives, propres, traçables et durables.

Ils offrent au monde entier des solutions de beauté naturelles et efficaces. De quoi adhérer directement à leur organisation ! Aujourd’hui, nous vous présentons 2 produits de la gamme hydratation pour les cheveux : le shampooing et l’après shampoing hydratation.

Le Shampooing Hydratant – 250 ml – 9,90€

Si vous recherchez un shampooing qui vous fait des cheveux de déesse, c’est par ici. Habituellement je suis toujours un peu frileuse pour tester des shampooings ayant des cheveux assez capricieux à leurs heures. Mais là, j’ai été agréablement surprise.

Au départ, j’avoue avoir été sceptique sur cette notion d’hydratation que les cheveux ont besoin. Mais en voyant le résultat, je ne pouvais qu’être convaincue !

Les cheveux sont nettoyés en profondeur et ça se sent. Le shampooing Hydratation d’Apivita est composé essentiellement de propolis, d’acide hyaluronique, d’extrait de sauge et de thym mais aussi d’aloé Véra. Et c’est toute cette association qui va rendre les cheveux doux, souples et brillants.

Grâce à l’acide hyaluronique, l’extrait d’aloès, le miel de thym et les protéines d’avoine, les cheveux sont hydratés à l’intérieur de la fibre capillaire. En plus, ce shampooing empêche les pointes fourchues. C’est véritablement un super shampooing que nous avons découvert !

L’Après-Shampoing Hydratant – 9,90€ – 100 ml

Une fois le shampooing fait, on passe à l’après shampooing. La particularité de ce dernier est qu’il ne nécessite pas de rinçage. Il suffit simplement de l’appliquer sur cheveux secs ou mouillés. Personnellement je préfère l’appliquer sur cheveux mouillés. Un coup de sèche cheveux et hop c’est fini !

C’est bien la première fois que je teste un après shampooing sans rinçage et qui me laisse les cheveux sans résidu quelconque. Franchement, mes cheveux n’ont jamais été aussi beaux que maintenant avec ces 2 produits. J’en suis assez étonnée. En plus, j’ai pu remarquer que l’après shampooing hydratant avait tendance à démêler mes cheveux, ça c’est un grand plus ! Il suffit d’appliquer quelques noisettes dans le creux de la main puis de le mettre sur cheveux mouillés. Passez la brosse (ou le peigne) et vous verrez que vos cheveux ne sont plus emmêlés comme par magie. Et tout ceci on le doit grâce à l’huile d’olive et d’Abyssinie contenu dans l’après shampooing. Les cheveux sont aussi protégés de la chaleur. Cet après shampooing est un véritable coup de coeur. Adoptez le !

Comme vous l’avez remarqué, nous avons vraiment adoré ce test et pourtant j’étais assez réfractaire au début. Mais Apivita a su me convaincre ! Alors allez vous l’essayer ?

Vous pouvez directement commander les produits sur le site d’Apivita : www.apivita.com