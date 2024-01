Kevin Murphy, des produits au top pour les cheveux blonds

En tant qu’adepte de soins capillaires, j’ai longtemps cherché le Graal pour mes cheveux blonds. Mon parcours m’a enfin menée à découvrir les produits de Kevin Murphy, spécifiquement conçus pour les cheveux blonds – une expérience qui a révolutionné ma routine de soins capillaires. Je vous en dis un peu plus sur le shampooing Blonde Angel Wash et le traitement associé.

BLONDE.ANGEL.WASH : Un shampooing miracle (250ml, 32,40€)

Le shampooing BLONDE.ANGEL.WASH de Kevin Murphy est un véritable miracle pour mes cheveux. Sa formule unique, infusée de Lavande, est conçue pour éliminer les reflets ternes et jaunes, un fléau pour les cheveux blonds. Que mon blond soit crème ou platine, ce shampooing s’adapte parfaitement, redonnant vie à une couleur qui a tendance à s’éteindre avec le temps.

L’efficacité de ce shampooing repose sur ses azurants optiques, qui ravivent la couleur et donnent une nouvelle dimension à mon blond. Mais ce qui le distingue vraiment, c’est sa capacité à préserver les tons « plus froids », en neutralisant les reflets jaunes indésirables.

Des ingrédients naturels pour une chevelure saine

Ce qui me fascine, ce sont les ingrédients naturels utilisés dans BLONDE.ANGEL.WASH. Le beurre de Murumuru, provenant de l’astrocaryum murumuru du Brésil, hydrate profondément mes cheveux, leur redonnant élasticité et vitalité. En parallèle, le beurre de karité intervient pour réparer les cheveux endommagés, des racines jusqu’aux pointes.

Quant au beurre de noyau de mangue et l’huile de jojoba, ils jouent un rôle clé dans l’équilibre d’hydratation, apportant douceur et souplesse à mes cheveux. L’extrait de graine de tournesol, riche en vitamines et antioxydants, agit comme un véritable bouclier, protégeant la couleur tout en hydratant. Un vrai combo pour protéger les cheveux !

BLONDE.ANGEL : Un Soin Sublimateur de Couleur

Le traitement BLONDE.ANGEL complète parfaitement le shampooing. Sa formule est une bénédiction pour mes cheveux méchés (et avouons le avec quelques cheveux gris). Il revitalise intensément, tout en neutralisant les reflets jaunes ou cuivrés indésirables et a redonner de l’éclat à mon blond.

Comme le shampooing, ce traitement regorge d’ingrédients bénéfiques comme l’extrait de graine de tournesol, l’extrait d’huile d’olive, riche en biotine et vitamines, et l’extrait de lavande, qui apporte une touche de fraîcheur et de sérénité à mes cheveux.

Résultats éblouissants et sensations uniques

Après plusieurs semaines d’utilisation, le changement est flagrant. Mes cheveux sont visiblement plus sains, la couleur est éclatante, et le toucher soyeux. Les produits Kevin Murphy ne se contentent pas de maintenir ma couleur ; ils transforment mes cheveux, les ont nourri en profondeur, tout en les réparant et les revitalisant. Pari gagné !

Chaque application est un plaisir, un moment de bien-être pour mes cheveux. La combinaison de ces deux produits offre une solution complète pour les cheveux blonds !

En conclusion, pour toute personne cherchant à sublimer et à prendre soin de ses cheveux blonds, je recommande vivement ces produits. Kevin Murphy a su créer des soins qui vont au-delà de la simple maintenance de la couleur, offrant une transformation complète pour des cheveux plus beaux, plus sains, et éclatants de vie

Site KEVIN.MURPHY : https://kevinmurphy.fr/