Libère moi de ce grimoire ensorcelé, un livre complètement fou

Alors, accrochez-vous bien à votre culotte (ou ce que vous voulez d’autres) car “Libère-moi de ce Grimoire Ensorcelé”, paru aux éditions Larousse, est un livre qui va secouer les neurones de nos jeunes (et moins) lecteurs. Prêt ?

D’emblée, l’histoire démarre sur les chapeaux de roues : Snuphulucius, notre démon insignifiant des enfers, fait une entrée fracassante… mais pas comme il l’avait prévu ! Au lieu de se retrouver dans le corps d’un magnat, il atterrit dans un livre ! Eh oui, vous avez bien lu : un démon piégé dans un grimoire. C’est là que les choses se corsent. Snuphulucius a besoin de VOUS, chers lecteurs, pour s’évader de sa prison papier. Mais attention, ce n’est pas une mince affaire !

Le livre est truffé d’énigmes, et Snuphulucius, avec son humour (plus que) piquant, va vous guider… ou vous embrouiller (voire même vous disputer et vous insulter un petit peu, vous êtes prévenu) ! Entre caresser doucement la couverture, crier sur le livre (voire même carrément le fermer ou le retourner), le mettre au réfrigérateur (si, si, vous avez bien lu – au moins ça lui fera les pieds), chaque page est une surprise, un éclat de rire assuré. Vous l’aurez compris : ça promet une sacrée aventure de fou !

Un grimoire complètement fou mais on adore !

“ARRÊTE ÇA TOUT DE SUITE !!! Prout de bisou et rototo de doux – c’était épouvantable”. Désolée, chers lecteurs je me suis laissée emportée par la folie de Snuphulucius !

Ensuite, alors que vous pensez avoir aidé notre petit démon à s’échapper, bam ! Il faut recommencer. Oui, les tentatives de fuite de Snuphulucius sont aussi nombreuses que rocambolesques. Et à chaque fois, c’est un nouveau challenge pour le lecteur. De quoi devenir un peu dingo sur les bords, il faut l’avouer. Oups !

D’ailleurs, ce concept original, où le lecteur devient acteur de l’histoire, est un véritable tour de force. C’est une invitation à interagir avec le livre d’une manière totalement inédite. On n’est pas dans la simple lecture ; on est dans l’expérience.

Pour conclure, “Libère-moi de ce Grimoire Ensorcelé” de Jens Schumacher est une aventure, un parcours du combattant pour les zygomatiques. Avec ses instructions déjantées et ses énigmes tordues, ce livre est une pépite d’originalité et d’humour. Alors, prêts à aider Snuphulucius dans son épopée folle ? Lancez-vous dans cette lecture interactive et hilarante, une expérience que vous n’êtes pas prêts d’oublier !

Par contre, j’espère que vous n’avez pas peur des momies ou des dinosaures … !

