Yooji révolutionne le goûter des bébés avec sa nouvelle gamme fruitée en bâtonnets !

Alerte nouveauté ! Yooji, le champion français de l’alimentation bébé bio, vient de frapper un grand coup dans le monde des petits bâtonnets : une gamme sucrée absolument craquante ! Au menu : banane/fraise/avoine et mangue/banane/avoine. De quoi faire danser les papilles de nos bouts de chou !

Il y a quelques temps, je vous avais parlé de Yooji et de sa box de diversification. J’avais adoré le concept et c’est donc tout naturellement que je vous parle de leur petite nouveauté.

Imaginez : des fruits gorgés de soleil, bio et soigneusement sélectionnés, transformés en de délicieux bâtonnets à grignoter. Pas de chichis, pas d’ajouts inutiles, juste le vrai goût des fruits avec un peu de flocons d’avoine. C’est un véritable voyage tropical en bouche pour nos petits aventuriers ! En plus, bébé peut facilement prendre en main les bâtonnets ! Un véritable jeu d’enfant pour une alimentation autonome !

Facilité et rapidité de réchauffage : un jeu d’enfant

Une fois sortis du congélateur, ces petits trésors fruités de Yooji sont prêts à régaler en un clin d’œil. Voici comment faire :

Méthode express au micro-ondes : Pas de temps à perdre ? Pas de problème ! Démoulez les bâtonnets et placez-les au micro-ondes en mode décongélation pour seulement 2 minutes. Puis, laissez-les reposer 1 minute. Le résultat ? Une texture parfaite, une température idéale et un goût préservé. La pause goûter ne pouvait pas être plus simple !

Méthode douce au frigo : Vous prévoyez à l’avance ? Décongelez les bâtonnets pendant 4 heures au frigo. Cette méthode douce préserve toutes les saveurs naturelles des fruits et garantit une texture onctueuse à souhait. Idéal pour une collation saine et rafraîchissante.

Avec Yooji, pas de prise de tête pour les parents : les options de réchauffage s’adaptent à tous les emplois du temps. Que vous soyez pressés ou organisés, le goûter de votre petit sera toujours un moment de plaisir et de qualité.

La qualité Yooji, toujours au rendez-vous

Et comme toujours, Yooji reste fidèle à son engagement pour une alimentation saine et responsable. Ces nouvelles petites merveilles sont sans conservateurs, sans sucre ajouté et, bien sûr, 100% bio. La marque confirme son statut de pionnière dans l’alimentation bébé avec cette innovation gourmande et saine. Yooji ne s’arrête d’ailleurs pas à la qualité des produits. La marque s’engage aussi pour la planète avec des emballages éco-conçus et recyclables. Nourrir son bébé avec Yooji, c’est aussi poser un geste pour l’environnement. Un double bénéfice qui séduit de plus en plus de familles.

Avec cette nouvelle gamme sucrée, Yooji montre une fois de plus qu’il est possible d’allier gourmandise, santé et responsabilité. Les saveurs Banane/fraise et mangue/banane sont bien plus que de simples bâtonnets : ce sont des joyaux de saveurs et de qualité. À tester d’urgence pour éveiller les papilles de vos petits anges !

Commandez les produits YOOJI directement sur leur site internet ou retrouvez les dans votre supermarché habituel.