YOOJI & Mathilde Cabanas : la box alimentation autonome pour bébé

A la rédaction, nous avons découvert la toute première box alimentation autonome qui va accompagner votre bébé vers l’autonomie à table. Et on le doit à Yooji et son association avec Mathilde Cabanas. On vous en dit un peu plus !

Qu’est ce que l’alimentation autonome ?

C’est la méthode sur qui repose l’autonomie de votre enfant. Installé devant son assiette, il va saisir les aliments que vous lui aurez préparé de manière sécuritaire avec ses doigts, puis les porte à la bouche. Votre petit bout de chou devient donc maitre de l’ordre dans lequel il veut manger les différents aliments, du rythme de son repas et de sa satiété. En bref, c’est lui décide !

Yooji & Mathilde Cabanas : La box Alimentation autonome à partir de 12 mois – 69€

Le kit est vraiment complet.

Il contient plusieurs éléments qui vont vous permettre de faire des repas avec bébé un véritable moment convivial :

Les bâtonnets à manger main Yooji (surgelés)

Tout d’abord, en ouvrant la box, j’ai pu découvrir la gamme complète de “bâtonnets à manger-main” de yooji (produits surgelés). Il y a ainsi 4 boites de bâtonnets à manger main.

Chaque boite fait environ 3 repas (on donnera à bébé entre 3 et 4 bâtonnets sur un repas midi et/ou soir). Il suffira simplement de les réchauffer au four à micro onde (environ 1minute) ou au four.

Les recettes sont assez variées ainsi bébé va pouvoir découvrir de nouvelles saveurs ! Au repas, bébé va déguster les bâtonnets aux petits pois et haricots verts, à la betterave, à la butternut et celui au maïs. Chaque bâtonnet contient aussi des féculents (selon la boite vous aurez du quinoa ou de la semoule). Ainsi, dans un bâtonnet, il y a 2/3 de légumes et 1/3 de féculents, facilement préhensibles et qui s’écrase facilement entre la langue et le palais pour manger comme un grand. Le but est que votre enfant puisse prendre en main (ou écraser si ca lui chante) les bâtonnets et les mettre à sa bouche facilement.

Le bavoir à manche

Je découvre ensuite 5 accessoires ultra mignons. Tout d’abord, il y a un bavoir à manche totalement pratique à mettre à bébé quand il est dans sa chaise haute pour éviter les salissures. Il s’enfile facilement et bébé peut se salir autant qu’il veut ! En plus, il est super pratique à laver. Un coup d’eau dessus et hop plus rien. Restera juste à le sécher pour le prochain repas.

Le set de table

Ensuite, on a un set de table qui peut facilement se “coller” à n’importe quelle surface. Il est assez grand et est à la dimension quasi idéale de toute tablette de chaise haute. On peut aussi le mettre tout simplement sur sa table à manger ! Ainsi, quoi qu’on mette dessus, ce sera facile à laver ! Le set de table est en silicone et peut passer au lave vaisselle. J’apprécie beaucoup !

L’assiette compartimentée

Puis, il y a une assiette compartimentée en silicone. C’est une grosse assiette qui elle aussi peut ” se coller” facilement à n’importe quelle surface. Ainsi, même si bébé veut jeter son assiette, ce ne sera pas possible (sauf si vous avez Hercules comme bébé …). Ma fille a bien tenté mais elle n’a pas réussi ! Il y a 3 compartiments : un pour la viande, l’autre pour les féculents et le plus gros pour les légumes. Après il suffit de laisser bébé gérer.

Bon très sincèrement les débuts de l’alimentation autonome avec ma fille ont été … comment dire … Chaotique. Entre j’écrase tout ce que je trouve et je jette à côté de mon assiette, ce n’était pas simple. Mais en lui faisant confiance et en la guidant, au fil des jours elle comprenait qu’elle pouvait manger comme elle le voulait.

Les couverts d’apprentissage

Avec l’assiette on a aussi des couverts d’apprentissage : une fourchette et une cuillère adaptée à la petite main de bébé. Pareil, au début, ma fille avait du mal mais elle a vite compris ce qu’elle pouvait faire avec (je ne vous cache pas qu’il y a quand même eu quelques bêtises, sinon ce n’était pas rigolo. Et sincèrement, le but était aussi un peu de s’amuser en mangeant – sans pour autant gâcher la nourriture on est d’accord).

Il faut savoir que c’est Mathilde Cabanas, la marque lifestyle française de « cute gifts for cool people » !, qui a réalisé le design unique et iconique de “3,2,1 Patouilles”. Simple et discret il plaira à coups sûrs à votre bout de chou. Le kit d’alimentation autonome existe en deux couleurs : vert et rouge.

Les fiches pratiques

On ne se lance pas comme ça dans l’alimentation autonome ! Dans la box, il y a quelques fiches pratiques qui vont nous guider . Par exemple, vous retrouverez une fiche sur les 10 bénéfices pour bébé de manger tout seul, si bébé est prêt pour l’alimentation autonome ou par exemple les 10 commandements de l’alimentation autonome. Bref tout ce qu’il faut pour comprendre comment guider bébé pour manger tout seul comme un grand !

Yooji & Mathilde Cabanas, en bref

La box développée par Yooji et Mathilde Cabanas est vraiment facile à utiliser pour bébé. J’ai beaucoup apprécié le design “3,2,1 Patouilles” trop mignon et tous les accessoires associés à cette box. J’ai véritablement appréciée cette box pour son contenu qui permet réellement de commencer l’alimentation autonome. Au moins, on n’a pas besoin de se demander si on n’oublies pas quelque chose pour débuter.

Ma fille a pu ainsi commencer sereinement son apprentissage de l’alimentation autonome et c’est ce qui compte. Maintenant reste à continuer sur cette lancée !

Alors prêt(e) à tester cette super box pour que votre enfant mange comme un grand ?

Vous pouvez directement acheter la box alimentation sur le site de Yooji :

https://www.yooji.fr/fr-fr/p/la-box-verte-alimentation-autonome-yooji-mathilde-cabanas