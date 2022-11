L’univers ombre de Blacksad est à retrouver dans Le jeu d’enquête, de Nicolas Lozzi, paru aux éditions 404, en octobre 2022. Un coffret sublime qui propose un jeu d’enquête officiel, pour suivre les pas du détective John Blacksad, dans une aventure collaborative immersive.

La boîte est sublime et captivante, invitant à pénétrer dans l’univers sombre de Blacksad, dans un New York des années 50. La boîte recèle pour ce qu’il faut pour ce jeu d’enquête. Il y a 57 cartes, dont 4 cartes personnages, 3 enveloppes, un poster de la ville de New York et d’un livret avec les règles du jeu et le déroulement de la partie. Les règles sont assez claires, plutôt simples à suivre, pour permettre aux joueurs de rentrer rapidement et facilement dans leur rôle et débuter l’enquête. Pour ce faire, il va falloir explorer la ville, et récolter des indices, pour pouvoir retrouver l’assassin de Natalia Wilford, célèbre actrice en pleine ascension.

Le jeu et les accessoires sont sublimes, avec le graphisme somptueux de la série bd, des éditions Dargaud, qui est très plaisant à retrouver. C’est très joli et cela plaira à tous les fans. le jeu se joue de 2 à 4 joueurs, pour les enfants à partir de 14 ans. Les règles sont simples, pour ce jeu collaboratif, où les joueurs incarnent les personnages de John Blacksad, le commissaire Smirnov, Weekly et le boxeur Jake Ostiombe. Il va falloir arpenter la ville, pour collecter les indices et témoignages, afin de retrouver l’assassin. Interroger les suspects ou témoins est plutôt plaisant, le déroulement de la partie est plutôt paisible, sans trop de rebondissements. L’enquête est menée tranquillement, les indices collectés permettent d’y voir de plus en plus clair, pour trouver, à la fin, le coupable. La partie dure plus d’une heure et jusqu’à deux heures, pour les enquêtes plus tranquilles.

Blacksad – Le jeu d’enquête est un jeu collaboratif des éditions 404, qui invite à retrouver l’univers sombre de la série bd. Une enquête immersive, où les joueurs incarnent des personnages majeurs, pour mener l’enquête dans les rues de New York, collectant les témoignages et indices, afin de confondre le coupable. Un joli coffret qui trouvera sa place au pied du sapin de Noël !

Lien Amazon