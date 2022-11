OVNi Folies ! Le festival international d’art vidéo aura lieu à Nice du 18 novembre au 4 décembre 2022

Le Festival OVNi – Objectif Vidéo Nice, débarque sur la Côte d’Azur pour une 8ème édition ! Imaginé en 2015 à par une hôtelière, ce festival hors du commun alliant le monde artistique et le monde hôtelier a été imaginé comme une plateforme originale et novatrice dédiée à la promotion de l’art vidéo. Chaque année à la fin novembre, OVNi fédère nombre d’acteurs culturels de la ville de Nice pour créer l’événement en donnant de la visibilité à des artistes vidéastes émergents, tout en permettant au public de redécouvrir des vidéastes plus établis.

Les folies d’OVNi sont au pluriel. Sa programmation est à l’image de l’extravagance de la gaîté collective ou de la furie du monde. Le festival est ce temps en équilibre qui nous réunit à l’endroit même où les artistes opèrent un déplacement, souvent radical, de toutes nos attentes. Nathalie AMAE – Directrice artistique OVNi Folies!, l’édition 2022 du festival international d’art vidéo niçois qui a pour marraine Laura Tenoudji Estrosi annonce la force d’une édition qui traverse la ville de Nice pendant deux semaines, du 18 novembre au 04 décembre 2022. Succédant à ORLAN, l’artiste ukrainienne Oksana Chepelyk est cette année l’invitée d’honneur du festival. Elle y présentera des œuvres et installations inédites pour l’occasion. Ponctuée de temps forts, l’édition 2022 du Festival OVNi se déploie en 2 parcours artistiques :

OVNi en ville du 18 novembre au 4 décembre 2022 : un parcours d’art proposé par différents lieux culturels et insolites. Le festival invite à une déambulation à travers une vingtaine de musées, lieux de culture, galeries d’art et lieux insolites de la ville. Une opportunité unique de découvrir ou redécouvrir les richesses du patrimoine niçois et de la Côte d’Azur, sous le prisme de l’art vidéo. Du Pôle 109 à la Galerie Eva Vautier, en passant par le Dojo, la Chapelle de la Providence ou encore les bureaux des magazines De L’Air … Au total, deux semaines de rencontres, projections, événements et temps forts à découvrir et expérimenter sur un parcours d’art vidéo

OVNi à l'hôtel du 2 au 4 décembre 2022 : des artistes s'invitent dans l'intimité des chambres de cinq hôtels niçois pour y montrer des œuvres vidéos contemporaines ( Hôtel Windsor, Hôtel West End, Hôtel La Malmaison, Hôtel Villa Victoria, Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée)

Pour plus de renseignements sur le festival OVNi : www.ovni-festival.fr