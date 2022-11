Batteur en 150 Figures : un bel ouvrage sur les batteurs qui ont fait l’histoire de la batterie !

Ce très bel ouvrage mets un coup de projecteur sur ces grands batteurs qui ont marqué le monde batterie, des années 1920 à nos jours. Photos, pochettes de disques, illustrations, ces biographies racontent la formidable histoire des ces instrumentistes exceptionnels.



Voici certainement l’un des projets les plus singuliers de l’édition qui va ravir les aficionados de la batterie : tracer 150 portraits parmi les batteurs les plus emblématiques du 20ème siècle. Ce chantier dantesque, Daniel Dumoulin Directeur de l’École de batterie Dante-Agostini de Toulouse, auteur et auteur compositeur des spectacles Ali Baba et les 40 Batteurs (2008), Agorythme (2021) l’a réalisé au terme d’un long et méticuleux travail de recherche en compagnie d’une équipe de batteurs passionnés, parmi lesquels, Christophe Rossi (Batteur Magazine) Jean Luc Guiraud et Anne Agostini, la fille du célèbre Dante Agostini, dont plusieurs écoles portent le nom.

Biographies détaillées, disques indispensables, tout est dans Batteur en 150 Figures. Cette bible de la percussion s’adresse à tous, professionnels, amateurs, mélomanes et néophytes, un recueil indispensable pour tous les passionnés de musique qui veulent en savoir plus sur ces rythmiciens incontournables qui ont joués avec les plus grandes stars. Daniel Dumoulin et ses collaborateurs ont recensé tous les acteurs et internationaux et nationaux, Buddy Rich, Art Blakey, Jack de Johnette, Elvin Jones, Brian Blade, Paul Motian, Tony Williams, , Zakir Hussein, Keith Moon, Charlie Watts, John Bonham, Carmine Appice, Phil Collins, Nick Mason mais aussi André Ceccarelli, Manu Katche, Richard Kolinka, François Laizeau, Jean-Philippe Fanfant, Mario Duplantier, pour ne citer qu’eux.



Vous découvrirez des informations essentielles sur comment, ces percussionnistes ont découvert l’instrument, sur leurs études musicales, leur parcours professionnel ainsi que des anecdotes sur les albums majeurs auxquels ils ont participé. Des histoires de batteurs qui parlent de rock’n roll, de blues, de reggae, autant que de jazz ou de salsa. Autant de parcours singuliers qui font voyager du Brésil, à l’Afrique, de la Louisiane à la France. Des portraits d’artistes qui racontent la batterie des villes – New York, Paris, La Nouvelle-Orléans tout autant que celle des campagnes, des États du Sud américain à ceux du Nordeste brésilien. Tout est analysé avec un point de vu critique, illustré de nombreuses photos et de documents d’époques, de portraits, images de scène et pochettes mythiques. Tom, caisse claire, grosse caisse, cymbales, pédales, tabouret, baguettes, mailloches balais, cet ouvrage indispensable vous en saurez plus sur ces musiciens remarquables qui, tapis derrière les stars en devant de scène, tissent le rythme sur lequel la mélodie peut s’installer. Qu’on se le dise…

Jean-Christophe Mary

468 pages. | Paru le 03/11/2022 | Editions : Editions du Layeur