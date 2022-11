Les cadeaux de Noël de Pierre Lapin – Le livre à flaps

Il semblerait que Pierre Lapin vive de nouvelles aventures à l’approche du réveillon de Noël avec « Les cadeaux de Noël de Pierre Lapin » de Beatrix Potter et Eleanor Taylor. Alors que Pierre a perdu les cadeaux qu’il avait prévu d’offrir à ses proches, elles invitent les enfants à les rechercher avec lui, en soulevant plusieurs flaps intégrés à la narration.

En immersion dans le Monde de Pierre Lapin

Pierre Lapin est fou de joie car le réveillon de Noël est dans quelques heures. D’ailleurs, il a préparé de jolis cadeaux pour sa maman et ses sœurs. Il a pris le temps de les emballer soigneusement, de les cacher pour éviter qu’elles ne les trouvent. Mais au moment de glisser les cadeaux sous le sapin, Pierre Lapin est affolé, les cadeaux ont disparu. Il se met alors à leur recherche dans l’espoir de pouvoir les glisser sous le sapin à temps. Pierre prend son panier et s’aventure dehors sous la neige. Difficile donc de trouver ses repères, mais peu importe, il ne lâche rien. C’est alors qu’il croise des proches, le cousin Jeannot notamment, qui décide de lui venir en aide. Puis, il fait la rencontre de Monsieur Pêche-à-la-Ligne ou encore Sophie Canétang. Par chance, il finit par retrouver tous les cadeaux et part retrouver sa famille.

Notre avis sur « Les cadeaux de Noël de Pierre Lapin »

Les enfants qui sont charmés par l’univers de Pierre Lapin seront ravis de retrouver leur héros préféré. D’ailleurs, le livre fonctionne de la même façon que l’album que nous vous avions présenté, à savoir « Une surprenante chasse aux œufs ». Ici, il est question de solliciter le lecteur pour qu’il aide Pierre à trouver des cadeaux en soulevant plusieurs flaps dans le livre. Ils vont donc rentrer dans l’action, retrouver leurs personnages préférés, ces animaux aux bouilles attachantes. Et profiter d’un soupçon de magie de Noël en découvrant le magnifique sapin qui les attend en toute fin du livre.

« Les cadeaux de Noël » de Pierre Lapin est un livre adorable disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse.

