Une surprenante chasse aux œufs – Le Monde de Pierre Lapin

Parmi notre sélection de livres sur la thématique de Pâques, il y a « Une surprenante chasse aux œufs » où l’on retrouve le célèbre Pierre Lapin dans de nouvelles aventures. Un album vivant et interactif, grâce notamment aux nombreux flaps qui rythment l’histoire.

Un pique-nique de Pâques pas comme les autres…

L’heure du pique-nique de Pâques a sonné, Madame Lapin s’affaire pour préparer un joyeux festin. Et pendant ce temps, Pierre Lapin ne tient pas en place, il frétille d’impatience. Lassée par son attitude, elle lui demande d’aller déposer le panier rempli d’œufs de Pâques sur la table du pique-nique en attendant que la fête commence. Il le fait, tout en observant de trop près les œufs présents dans le panier, à la recherche du sien forcément. Et… Patatras ! Les œufs tombent, dévalent la pente du jardin et se perdent sous les herbes hautes. Du coup, il n’a plus le choix, il part à la chasse aux œufs, le panier à la main. Il cherche encore et encore, se rend dans la maison de Mme Piquedru, passe par la boutique de Gingembre et Girofle, croise M. Pêche-à-la-Ligne. Puis, retourne au pique-nique avec tous les œufs, sauf un seul, le sien… Où est-il caché ?

« Une surprenante chasse aux œufs » est un livre magnifique qui nous replonge dans l’univers traditionnel des précédentes aventures de Pierre Lapin. Ce lapin au regard espiègle est adorable, les enfants seront ravis de suivre ses péripéties. Ils vont bien rire aussi, parce qu’il a tendance à faire quelques bêtises motivées par son manque de patience. L’esthétisme du livre est incroyable, l’album est robuste, les pages sont d’une grande qualité et les illustrations sont riches. Voilà plus d’un siècle que les histoires de Pierre Lapin existent et pourtant, le héros n’a pas pris une ride. Il est adorable !

L’album « Une surprenante chasse aux œufs » est d’ores et déjà disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse.