Béaba aux petits soins : Nouvelle gamme de cosmétiques bio pour bébé

Je suis ravie de vous retrouver aujourd’hui pour vous présenter la toute nouvelle gamme de cosmétiques bio « Béaba aux petits soins ». Elle rejoint le rayon hygiène pour bébé de la marque, pour le plus grand plaisir des parents en recherche de soins bio respectueux des peaux sensibles, de préférence made in France et à la composition clean.

Les produits qui composent la gamme « Béaba aux petits soins »

La gamme « Béaba aux petits soins » propose 4 produits essentiels pour l’hygiène des tout-petits, à savoir un Lait nettoyant visage & corps, un Liniment, une Crème hydratante et un Gel lavant. Je n’ai aucun doute que les produits conviennent aux peaux sensibles, voire atypiques, car leur composition est clean. De plus, les huiles qui sont connues pour être douces sont plutôt bien présentes dans les produits. C’est le cas pour l’huile d’olive (liniment) ou encore l’huile d’amande douce bio que l’on connaît bien pour ses vertus douces et réparatrices.

L’univers autour des produits est vraiment chouette. Les packagings couleur blanc avec écritures pastel, en passant par les dessins subtils au cœur des étiquettes ou encore la transparence des ingrédients qui les composent. Les packagings sont d’ailleurs 100 % recyclables. Quant aux produits, ils possèdent la mention Cosmo Organic par Ecocert et le label Cosmébio. Ils sont testés sous contrôle dermatologique et composés de 99 % d’ingrédients d’origine naturelle. Enfin, ils sont fabriqués en France !

Mon avis sur la gamme

Je n’ai pas pu tester la totalité de la gamme, mais je dois dire que je l’ai apprécié pour ses compositions qui en font des soins respectueux des peaux sensibles. Le liniment est une valeur sûre, on ne le présente plus. Celui-ci fonctionne bien, il est doux, formulé à 100 % d’ingrédients d’origine naturelle, à l’huile d’olive bio. Bref, il protège les petites fesses en douceur. Cela tombe bien, c’est tout ce qu’on lui demande.

Pour les parents adeptes de Lait nettoyant, celui proposé par Béaba a la particularité d’être formulé à base d’huile d’amande douce bio. L’odeur est divine, le lait est réconfortant, je trouve. Après, je ne suis pas adepte de ce genre de produits, car je préfère les eaux fraîches qui sont plus rafraichissantes. Cela n’empêche que celui-ci est intéressant, je le conseille.

Enfin, je n’ai pas eu le plaisir de tester le Gel Lavant, mais j’avoue qu’il me fait de l’œil. Si je m’en tiens à sa composition, 100 % sur Yuka, il va vite s’imposer comme un indispensable des salles de bain (9,90 € les 500 ml, économique donc).

Avec “Béaba aux petits soins”, Béaba continue de surprendre ses utilisateurs autour de soins cleans, doux pour la peau des tout-petits, connue pour être exigeante. Si vous avez déjà testé la gamme, nous serions ravis de connaître votre avis.