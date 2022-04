La grande chasse aux œufs – Un petit cherche et trouve pour Pâques

Après « Promenons-nous dans les bois », le duo Rachel Piercey et Freya Hartas nous font la surprise de sortir un cherche et trouve petit format intitulé « La grande chasse aux œufs ». Sur la thématique de Pâques, il invite les petits à rechercher pas moins de 100 œufs cachés au cœur des différents décors présents dans le livre.

La grande chasse aux œufs ne fait que commencer !

Dans ce nouveau cherche et trouve, les auteures proposent au lecteur de suivre un ourson à la recherche de petits œufs camouflés dans les bois. Au programme, 5 doubles pages de décors festifs, en plein cœur d’une nature joyeuse où se retrouvent tous les animaux de la forêt pour un moment de partage. Il devra donc trouver 20 œufs au cœur de chaque paysage. Pour ce faire, il va sûrement observer l’image durant plusieurs minutes, car elle déborde d’informations : animaux, végétation, couronnes de fleurs, arbres, cabanes, champignons, mare, etc. Il va être ravi de découvrir des œufs cachés de-ci de-là, sous une feuille, dans un nid, entre les mains d’une souris, d’un lapin, d’un pigeon, d’un castor, d’un écureuil et bien d’autres animaux.

Les illustrations de Freya Hartas sont superbes. Je trouve qu’elles ont un petit côté traditionnel presque rétro qui nous donne l’impression d’être au cœur d’un ancien livre. Pourtant, la narration n’en reste pas moins moderne et efficace. Les enfants vont adorer observer chaque détail présent dans l’image. Ils pourront commenter ce qu’ils observent à leur guise. Et bien sûr, ils se prêteront bien volontiers au jeu de trouver la totalité des œufs présents dans le livre. Les parents quant à eux seront ravis de participer à cette chasse aux œufs au cœur de paysages enchanteurs où la bonne humeur règne en maître.

« La grande chasse aux œufs » est un livre à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse. Il va beaucoup plaire aux enfants qui languissent que les cloches soient passées, cela ne fait aucun doute !