Les douze cadeaux de Noël – Éditions Gallimard Jeunesse

« Les douze cadeaux de Noël » est un bel album illustré à découvrir aux Éditions Gallimard Jeunesse. Rachel Piercey et Freya Hartas invitent les enfants à découvrir 12 cadeaux cachés au cœur d’une forêt dans laquelle une centaine d’animaux les attendent.

Après vous avoir présenté « La grande chasse aux œufs », ce bel album qui propose aux enfants de partir à la recherche de 100 œufs, les deux autrices reviennent donc avec « Les douze cadeaux de Noël » basé sur le même principe. Les enfants vont se retrouver face à 12 décors accompagnés d’indices, afin de retrouver les cadeaux cachés au cœur d’une forêt riche en détails. Et ce ne sera pas si facile, car il y a des animaux absolument partout. Des animaux aux minois adorables, aux regards malicieux, qui vivent, rient et jouent ensemble.

Promenons-nous dans les bois…

Le livre est très robuste, les pages sont cartonnées, les enfants pourront l’emmener partout avec eux, et le lire encore et encore. Une chose est sûre, ils vont bien s’amuser en suivant les indices laissés par l’autrice, leur permettant de découvrir plusieurs cadeaux de Noël. Et ils devront parfois faire preuve de patience, car les pages regorgent de détails, de couleurs aussi. Ils auront plaisir à ne pas quitter le livre des yeux tant les illustrations sont réussies. Ils devront mettre la main sur un rouge-gorge emmitouflé, deux oiseaux qui peignent, trois chauves-souris effrontées, quatre hiboux veloutés, cinq étoiles dorées, six charmantes petites fées, sept quilles renversées, huit musiciens déchaînés, neufs patineurs plutôt doués, dix boules de neige gelées, onze lanternes allumées, douze livres à dévorer. Et en toute fin du livre, la recherche ne s’arrête pas, puisqu’un dernier cherche et trouve est proposé avec tout le récapitulatif.

« Les douze cadeaux de Noël » invite également les enfants à apprendre à compter de façon ludique et c’est plutôt bien pensé. Ils vont beaucoup l’aimer !