Les enfants du rêve chinois – Ed. Sarbacane

Les enfants du rêve chinois est un album, comme un making-off inédit, d’un film de ne pourra jamais sortir, paru aux éditions Sarbacane, en, janvier 2023. Une bande dessinée de Luxi, qui propose de suivre la jeune femme à travers un voyage plus difficile qu’elle n’aurait pensé…

Une jeune femme est interrogée. On lui explique qu’ils ne vont pas lui répéter cinquante fois… Il faut qu’elle réponde précisément à la question, car son sort dépend entièrement de sa coopération. On lui demande donc comment elle a rencontré Fanfan. Elle répond que c’était lors d’un voyage au Sichuan. Les deux femmes ont sympathisé et sont restées en contact. Une autre question est posée à la jeune femme. Elle doit expliquer pourquoi elle est restée en contact avec une provinciale. Elle s’efforce, affirmant qu’elles se téléphonent pour papoter. Souvent, Fanfan a besoin de quelqu’un pour parler de ses problèmes, alors, elle prend du temps pour l’écouter. Les questions s’enchainent, sur sa vie, son voyage, l’étranger… Elle continue donc de répondre, tête baissée et bras croisés.

Le récit complet revient sur le voyage de Luxi, étudiante chinoise en cinéma à Paris, depuis trois ans. Elle part avec son petit ami Jean et une amie chinoise. Ils décident de faire un documentaire de fin d’année, sur Fanfan, professeure des écoles et lesbiennes, dans un pays conformiste et répressif. Alors que tout semble se passer assez bien, les trois jeunes gens se voient rapidement arrêter par la police. Ils ont dénoncés par des villageois et sont accusés d’être des espions ! La bande dessinée met à jour, à travers le voyage de ces étudiants, différentes problématiques de la société chinoise. Le récit est intéressant, surprenant, dense, plutôt bien découpé, dénonçant et présentant une réalité parfois dure, entre répression, conformiste, durcissement politique du régime…Le dessin est simple, en noir et blanc, assez efficace.

Les enfants du rêve chinois est un récit complet, de Luxi, paru aux éditions Sarbacane. Un album qui permet de mettre à jour un film qui ne pourra jamais sortir, le travail de trois étudiants partis en Chine pour un reportage, mais arrêtés pour espionnage…

Lien Amazon