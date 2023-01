Jim Bridger – Ed. Glénat

Jim Bridger est un one shot, de la collection La véritable histoire du Far-West, des éditions Glénat, paru en janvier 2023. Une bande dessinée de Pierre Place, Farid Ameur et Chris Regnault qui revient sur les traces du plus grand mountain man de l’Ouest américain.

Décembre 1866, au fort Phil Kearny, dans le territoire du Wyoming, un vieil homme invite des femmes et enfants à entrer dans une cabane. Au loin, des cavaliers, des soldats partent en reconnaissance. Le vieil homme, Jim Bridger, explique qu’il y a un poêle qui tire aussi bien qu’une cheminée de Steamboat. Puis il réconforte en affirmant qu’il a assez de viande séchée pour soutenir un siège. Il demande à un soldat de laisser la banquette pour les enfants. Le colonel remercie Bridger. Il explique qu’il s’agit juste d’une précaution, le temps que le capitaine aille voir ce qui se passe… En attendant d’avoir des nouvelles, il s’installe avec les enfants et les femmes, au chaud. Une jeune fille l’interpelle, elle demande s’il était un mountain man. Il répond par l’affirmative et commence à raconter son histoire de vie de trappeur.

Le vieil homme est donc le narrateur de son histoire, qui débute à l’aube de ses 18 ans, lorsqu’il quitte sa sœur et Saint-Louis. Il embarque pour sa première expédition, avec William Ashley, en 1822. Le récit est rythmé entre les échanges du vieil homme et de la jeune fille, et les flashbacks. La bande dessinée est assez immersive et captivante, avec les rencontres qu’il va faire, les évènements marquants de la vie du héros et les choix, bons ou mauvais, qu’il va devoir faire. Dans la nature hostile et sauvage, l’homme va apprendre à survivre, forgeant, entre autres, sa légende. Le focus est passionnant et intéressant, dévoilant la vie de ce héros, véritable mountain man. Une grande aventure à lire et à découvrir, permettant de retrouver une partie de l’histoire de l’Ouest américain. Le dessin est vif, assez plaisant et détaillé, offrant quelques belles cases à voir.

