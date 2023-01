Keiji, tome 10 – Ed. Mangetsu

Déjà le dixième tome de la saga Keiji, des éditions Mangetsu, en ce début d’année 2023. Un manga de Keiichirô Ryû et Tetsuo Hara qui conte la suite des aventures d’un kabuki-mono, un héros hors du commun, un fier guerrier habile, fort, grand et beau.

Dans le camp des Uesugi, les soldats sont surpris par un surprenant défilé. Des hommes en tenue très légère, plutôt musclés, marchent les uns à côté des autres, formant une grande file. Alors que les soldats étaient en train de se restaurer, ils faillirent s’étouffer… Ils se demandaient ce que pouvaient bien faire ces hommes. Certains se moquent, ils rigolent et affirment qu’ils ne savaient pas qu’il y avait un festival dans le coin ! Bientôt, Keiji apparut, sur son grand cheval noir et majestueux. Les soldats reculaient devant l’imposant personnage. Dans la file, un homme répondit aux soldats. Il expliquait qu’ils partaient tous en guerre. Les guerriers rigolaient de les voir partir ainsi vêtus ! Partir batailler à moitié à poil était plutôt grotesque… Mais ils furent étonnés de savoir que les hommes partaient en direction du château de Kawarada.

Les combats sont toujours au cœur de cette saga, plutôt bien rythmée et découpée. On y retrouve Keiji, toujours aussi déterminé, rusé et fort, prêt à s’emparer du château de Kawarada. Le manga est plein de surprise, à l’image du héros audacieux, et de rebondissements. En effet, on ne s’ennuie pas, avec l’intrigue qui se poursuit, les évènements qui s’enchainent, tout comme les combats. Les tensions, les coups bas, les complots, les affrontements, la ruse, l’audace, la chance rythment le récit captivant. Le héros fort, grand et incorrigible, aime toujours autant provoquer et titiller ses adversaires, faisant ainsi monter les tensions. Le dessin reste très agréable, avec un trait vif et fluide, offrant de la puissance au graphisme.

Le dixième tome de Keiji, paru aux éditions Mangetsu, offre un récit palpitant, captivant et plein de rebondissements. De nouveaux affrontements, pour ce kabuki-mono qui ne manque jamais d’audace, pour arriver à ses fins…

