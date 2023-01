Happy Hip-Hop – Mes petits imagiers sonores

Prêts à découvrir la culture du hip-hop ? Cela tombe bien, puisque le livre musical “Happy Hip-Hop” rejoint la riche collection de “Mes petits imagiers sonores”. Et s’il s’agit d’un style musical peu commun, il mérite quand même qu’on s’y attarde un petit peu, et en musique s’il vous plaît !

Vous connaissez déjà la collection de “Mes petits imagiers sonores” dont on raffole à la rédaction. Et plus encore depuis qu’ils ont été repensés, avec notamment ce cherche et trouve en toute fin du livre qui rend le tout encore plus ludique. Sans oublier bien sûr, les fameuses puces présentes dans l’album qui balancent du bon son, autour de thématiques différentes, toujours très amusantes.

Des puces qui balancent du hip-hop

Le livre est très sympa, et sans surprise, les illustrations menées par Elsa Fouquier sont réussies. Les enfants vont découvrir 5 thématiques propres au hip-hop. On débute le livre avec la fameuse boîte à rythmes qui consiste à envoyer un son puissant et régulier. D’ailleurs, de jolies petites souris sont à fond pour programmer un son qui en vaille la peine. Puis, vient le fameux breakdance avec ses fameuses figures stylées réalisées sur un rythme hyper cadencé. Les enfants vont découvrir que les graffitis font partie du monde du hip-hop, une façon de faire parler sa créativité : « Come on ! ». Ils apprendront les techniques du scratch, casquette à l’envers. Et bien sûr ce rap parlé ou chanté qui permet de dire tout ce qu’on a sur le cœur. Enfin, ils pourront jouer à un cherche et trouve qui consiste à reconnaître les bruits diffusés.

“Happy Hip-Hop” publié aux Éditions Gallimard jeunesse est un livre sonore à mettre entre les mains des enfants curieux de découvrir différents styles musicaux. Ils n’auront aucun mal à se laisser porter par les musiques !