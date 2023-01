Cendrillon – Le livre sonore d’Héloïse Solt & Félix Le Bars

« Cendrillon » est le petit dernier de la collection « Mes petits contes sonores » aux Éditions Gallimard Jeunesse. Illustré par Héloïse Solt, il invite les enfants à découvrir l’histoire de Cendrillon en musique !

Les livres faisant partie de la collection « Mes petits contes sonores » sont toujours amusants, réservent de belles surprises aussi, puisqu’ils vont permettre aux enfants de découvrir une histoire en musique. Et parmi ceux que nous vous avons déjà présentés, il y a les aventures de Paco, ce héros attachant et drôle à la fois, que nous vous encourageons à découvrir sans plus tarder.

À la (re)découverte du conte de Perrault en musique !

L’album « Cendrillon » fait donc partie de cette collection qui réserve de belles surprises, à commencer par l’idée elle-même, de faire découvrir ce grand classique, autour d’illustrations modernes. Quant aux 15 extraits musicaux, ils sont d’une grande qualité, typés cartoons, ce qui va beaucoup amuser les enfants. Vous l’aurez compris, l’autrice et Félix Le Bars (qui a composé les musiques) retracent l’histoire de Cendrillon en version courte, simple et efficace. Parfait donc pour les petits entre 2 et 5 ans qui ne connaîtraient pas encore le conte.

Quelques mots sur l’histoire pour les plus petits ? Allons-y !

Ils feront la connaissance de Cendrillon, cette jeune fille qui se retrouve orpheline, jusqu’à ce que son père ait « la bonne idée » de se remarier avec une mégère qui a déjà deux méchantes filles. Et cela ne va pas s’arranger, puisque Cendrillon va perdre son papa également. Et c’est à ce moment-là qu’elle se retrouve seule, maltraitée par sa famille d’adoption, considérée comme une servante du palais. En tout cas, jusqu’au jour ou le fils du roi décide d’organiser un grand bal au château. Branle-bas de combat, les demi-sœurs se donnent à fond pour être les plus belles, dans l’espoir que le prince tombe amoureux d’une d’entre elles. Cendrillon se retrouve forcément seule et déprimée jusqu’à ce que sa fée marraine décide de tout faire pour qu’elle se rende au bal elle aussi. Carrosse, tenue royale et chaussures de verre, elle s’y rendra à condition de revenir à minuit.

Est-ce que cela finit bien ?

Cendrillon tape dans l’œil du roi, qui danse avec elle toute la soirée. Mais lorsqu’elle entend l’horloge sonner, elle court pour retrouver son palais et tombe une chaussure de verre à terre. Le prince qui a retrouvé la chaussure de verre décide de les faire essayer à toutes les femmes du royaume afin de retrouver sa bien-aimée. Et c’est dans les bras de Cendrillon, durant leurs noces, que s’achève l’histoire.

Notre avis

Le livre est hyper moderne, notamment au travers des illustrations qui sont drôles, très actuelles pour le coup. Au milieu des décors, on retrouve quelques touches d’humour de-ci de-là, et même un téléphone portable en toute fin. Quant aux musiques, elles sont tout aussi amusantes, parfois dignes d’un jeu vidéo. Les bruitages sont parodiés, notamment lorsqu’il s’agit des deux sœurs. Bref, les jeunes lecteurs vont se régaler !

« Cendrillon », ce sont 15 puces sonores amusantes, autour d’une histoire des plus classiques, illustrée de façon moderne. Un livre qui va amuser petits et grands !