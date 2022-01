Paco fait son cinéma – Mes petits livres sonores – Gallimard Jeunesse

“Paco fait son cinéma” est le petit dernier de la collection Mes Petits Imagiers Sonores raconté par Magali Le Huche aux Éditions Gallimard Jeunesse. Les enfants vont participer aux aventures cocasses de Paco en découvrant de célèbres références cinématographiques, tout cela en musique !



Le livre “Paco fait son cinéma” est disponible ICI.

Paco rêve de cinéma



Et c’est après une séance de cinéma que Paco rêve aux codes de cet Art si apprécié du grand public. Ah le cinéma, Paco adore ça ! Le grand écran, les lumières, et toutes ces petites choses qui ne lui ont pas échappé : la célébrité, les jeux d’action ou encore les scénarios tous plus marquants les uns que les autres.

Les enfants vont donc retrouver Paco dans son lit qui rêve au cinéma. De nombreux clins d’œil sont faits au fur et à mesure de la narration avec un Paco plus enjoué que jamais. On le retrouve en immersion dans une ambiance de cinéma en noir et blanc à Broadway. Non loin de lui, une représentation assez drôle du fameux Charlie Chaplin, de son petit nom Charlot. Paco se laisse alors porter par l’effusion des foules en délire à la première d’un film, ainsi qu’à l’engouement des photographes aux aguets. Ah, qu’est-ce qu’il aimerait conduire une limousine lui aussi…

Sans oublier sa rencontre avec la fameuse Marilyn Ronronne qui d’un coup de vent retient sa jupe vaporeuse sous les yeux admiratifs de Paco. Paco se sent alors pousser des ailes et décide de devenir acteur. Le téléphone n’arrête pas de sonner, tout le monde le veut pour son dernier film. Il faut dire qu’il a du charisme notre Paco, on l’adore, pas vrai ?

À la découverte des plus grands films

C’est alors que Paco nous emmène au cœur d’univers tirés des plus grands films. On le retrouve au Far West en plein tournage d’un western digne de Lucky Luke. Puis, en mode chevalier de l’espace perché dans les airs en compagnie de monstres étranges. Il se rend compte qu’il faut savoir faire beaucoup de choses au cinéma, comme danser ou chanter. Il se met donc à chanter sous la pluie, parapluie à la main, plus que jamais décidé à nous donner le sourire.

S’ensuivent d’autres références plus connues les unes que les autres : le fameux baiser spaghettis des Aristochats, Super-Paco ou Wonderminette, King-Kong et cette chute du lit qui le ramène brusquement à la réalité. Mais qu’est-ce que c’est bon de rêver, hein Paco !

Notre avis sur “Paco fait son cinéma”

“Paco fait son cinéma” est un livre très réussi qui va donner envie aux enfants de s’intéresser au cinéma. Le côté ludique des puces sur lesquelles il faut appuyer pour découvrir de nouvelles musiques est juste génial. Et la qualité des mélodies est dingue ! Cela va leur permettre de découvrir et/ou de parfaire leur culture cinématographique autour de films culte. Ils vont beaucoup s’amuser avec Paco !