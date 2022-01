Tout sur les dinosaures est une encyclopédie incontournable pour les jeunes passionnés des dinosaures, paru aux éditions Rouge & Or, en novembre 2021. Un bel ouvrage, riche, avec des photographies et illustrations saisissantes, pour une immersion complète.

Le livre débute par un sommaire qui se présente sur trois pages, proposant de découvrir les premiers dinosaures, le règne des dinosaures, les temps des géants, un monde florissant et la fin des dinosaures. Il est expliqué, que les premiers de ces reptiles étaient petits et peu nombreux. Les créatures courraient sur leurs deux pattes postérieures. Ils se nourrissaient de lézards et d’insectes. Ce monde était dominé par les ancêtres des crocodiles actuels. C’est à la fin du Trais, par un concours de circonstances favorables, que les dinosaures ont pu conquérir le monde. Ainsi, c’est avec les ancêtres des dinosaures que l’on débute la découverte… Les reptiles vivaient déjà dans un monde peuplé de nombreux animaux.

A chaque double page, une découverte est à faire, avec ce documentaire très bien détaillé, mais également adapté aux jeunes lecteurs. Le livre riche et illustré, présente toutes les espèces identifiées par continents et par époques. Le travail des paléontologues est également mis en avant, comme bien d’autres découvertes sur ces géants disparus. L’ouvrage présente aussi plus de 400 illustrations, schémas et photographies, qui viennent expliquer et mettre en scène le règne de ces incroyables créatures gigantesques de la Préhistoire. Les cinq grands chapitres suivent la chronologie, afin que les enfants puissent comprendre l’évolution de cette espèce, avec les tout-premiers dinosaures apparus il y a environ 230 millions d’années, jusqu’aux grandes espèces carnivores de la fin de Crétacé.

Tout sur les dinosaures est une encyclopédie riche, des éditions Nathan, dans la collection Rouge & Or, qui invite les enfants à découvrir tout sur les géants de la Préhistoire, ainsi que leur histoire, leur mode de vie, leur évolutions, à travers des reconstitutions, des fouilles, des découvertes à travers le monde.