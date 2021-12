Le calendrier 2022 Incroyable nature, est paru en septembre 2021, aux éditions Hugo & Cie, dans la collection Voyage et évasion. Un petit format carré, à prix séduisant, pour ce calendrier mural qui présente, pour chaque mois, un cliché spectaculaire.

La photographie, sur la couverture, invite déjà au dépaysement et au voyage. Une belle image étonnante et captivante, de toute beauté, qui propose de passer une année fabuleuse. Ce sont des bulles de méthane emprisonnées dans la glace du lac Abraham, qui sont à découvrir. Un lieu fabuleux, à retrouver au Canada, invitant à la surprise, au dépaysement, à la curiosité et au voyage. Ainsi, une fois le calendrier ouvert, sur la page du haut, un superbe cliché est à observer. Sur la partie basse, le mois est à retrouver, sous forme de tableau.

En effet, son petit format séduit, mais ses clichés surprennent et font rêver. La passion et la beauté de la nature sont à retrouver dans cet ouvrage captivant, qui offre chaque mois une photographie différente. A chaque double page, le calendrier mural présente un beau cliché, ainsi qu’un tableau pour suivre le mois. Des couleurs différentes, selon les images, viennent apporter une dynamique à l’ouvrage, autour de ces tableaux. Les cases sont assez grandes pour pouvoir noter toutes sortes de choses, comme les évènements, les rendez-vous… Les jours fériés sont bien notifiés, pour pouvoir se repérer plus facilement. Enfin, les photographies sont époustouflantes, mettant en avant la beauté de la nature étonnante. Les phénomènes météorologiques offrant des couleurs superbes, les créations minérales somptueuses, la flore éblouissante sont à retrouver à travers les pages de ce beau calendrier.

Incroyable nature est un calendrier mural carré, des éditions Hugo & Cie, invitant à l’évasion. Un bel ouvrage, pour découvrir la beauté de la nature, à travers des phénomènes incroyables, des créations minérales époustouflantes, à découvrir chaque mois.