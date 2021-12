Rencontre avec la comédienne et chanteuse Lola Le Lann

En 2015, sortait au cinéma Un moment d’égarement de Jean-François Richet : l’histoire d’une jeune fille qui tombe amoureuse du meilleur ami de son père. Pour son premier rôle au cinéma, Lola le Lann s’est retrouvée en Corse, à donner la réplique à Vincent Cassel. Ca aurait pu être pire ! Puis, la jeune comédienne a tourné d’autres films très différents, a joué dans des séries, a fait du théâtre et a écrit des chansons. En novembre dernier, c’est dans le rôle de membre du jury des 34e Rencontres cinématographiques qu’elle était à Cannes. Nous l’avons rencontrée entre deux projections, sur la terrasse ensoleillée de l’hôtel Splendid. Un agréable moment qui a permis de mieux connaître cette jeune femme aux multiples talents.

Du lycée à Un moment d’égarement aux côtés de François Cluzet et Vincent Cassel

Tout a commencé par un casting situé à deux pas de son lycée. Comme d’autres jeunes filles de son établissement, elle a tenté sa chance, « sans trop savoir de quoi parlait le film, hormis le fait qu’il était réalisé par Jean-François Richet et qu’il y aurait François Cluzet et Vincent Cassel », reconnaît-elle. Elle n’a parlé à personne de ce casting, pas même à sa mère, la comédienne Valérie Stroh, qui l’a encouragée et soutenue dans son projet quand elle l’a su. Le casting a duré environ deux mois. Le réalisateur avait beaucoup apprécié ses premiers essais, mais, comme elle n’avait jamais fait de théâtre auparavant, la production lui avait pris en coach pour qu’elle puisse continuer à répéter. Puis le tournage a eu lieu. « Je regardais travailler François Cluzet et Vincent Cassel. Je crois beaucoup à l’apprentissage par l’exemple. J’ai eu beaucoup de chance sur un premier film de pouvoir observer ces deux grands acteurs. Cela m’a fait beaucoup avancer en peu de temps. Pour les autres projets que j’ai faits, je me suis rendu compte que si je n’avais pas eu de tels exemples devant moi dès le début, j’aurais eu plus de difficultés certainement. J’ai vu des acteurs avec une grande expérience prendre des risques tout le temps et cela m’a beaucoup aidée. »

Des rôles très différents après Un moment d’égarement

Après le film, Lola a trouvé un agent et a fait d’autres films, mais pas ceux dans lesquels son rôle dans Un moment d’égarement aurait pu la cantonner. « J’avais l’angoisse qu’on me place dans une catégorie. J’ai donc pris mon temps, ce qui m’a valu de ne pas tourner pendant un an ». Elle en a profité pour finir le conservatoire de piano et reprendre des études de langue. Puis, elle a commencé les cours de théâtre, qui lui ont apporté une rigueur et une plus grande confiance en soi, des atouts pour aborder de nouveaux castings. D’autres tournages ont suivi, très différents du film de Jean-François Richet. Il y a eu une série réalisée par Alain Tasma, un polar social se déroulant dans l’est de la France puis Bluebird, un premier film en anglais, un thriller, et Versus , également un premier film. Plutôt que de choisir la facilité, elle a fait le choix de se tourner vers des films de genre, vers un cinéma plus exigeant. Elle a ainsi tourné un moyen métrage pour le réalisateur Eugène Green.

Après, c’est vers le théâtre qu’elle s’est tournée, dans une pièce mise en scène par Jérémie Lippmann. C’était pour jouer une punk dans les années 80. Malheureusement, la pièce n’est pas allée au bout, ce qui ne l’a pas découragée. Elle a enchaîné avec « Face à face »,une pièce adaptée d’Ingmar Bergman, au théâtre de l’Atelier à Paris, avec Emmanuelle Bercot.

Comédienne et chanteuse

Lola le Lann est décidément une jeune femme pleine de talents. Avant d’être engagée dans Un moment d’égarement, elle suivait des cours de piano au Conservatoire. Pour une fille de musicien, cela n’est pas très étonnant (son père est le trompettiste Eric Le Lann). Pendant quatre ans, elle a aussi pris des cours de chant sacré à l’Académie vocale de Paris. C’est donc tout naturellement qu’elle a eu envie d’allier les deux, le chant et la musique. Elle a déjà sorti deux EP et il y en aura bientôt un troisième, « ou un premier album, on verra combien de titres j’arrive à écrire », nous a-t-elle confié. En effet, Lola Le Lann écrit et compose ses propres chansons. « Je compose au piano et après je travaille avec des arrangeurs ». Elle espère pouvoir écrire des musiques « assez cinématographiques, un peu planantes ». Elle écoute aussi de la musique classique et certaines musiques électroniques mais pas n’importe lesquelles, celles avec des instruments qu’elle aurait envie d’utiliser.

Lorsqu’on fait la connaissance de Lola Le Lann, on découvre une jeune femme exigeante, qui accorde une place essentielle au travail et à la rigueur. « Tout devient accessible de nos jours. On peut faire un film avec un téléphone portable ; on peut aussi faire de la musique chez soi et la mettre en ligne sur internet. Je trouve donc que c’est important de revenir à des choses basiques. J’ai besoin d’avoir une rigueur. » En ce moment, elle suit des cours de théâtre pour préparer les entrées aux conservatoires supérieurs. Toujours très investie dans ce qu’elle entreprend, elle s’applique à relire les grands classiques et plus particulièrement Molière, Ibsen ou Tchekov.

De nombreux projets

Prochainement, on la verra au cinéma dans un film de vampires et, sur Netflix, dans la série « Braqueurs » réalisée par Julien Leclercq. Au printemps prochain, elle tournera en Corse l’adaptation moderne de Colomba de Mérimée pour le cinéma. « Je suis très contente de tourner à nouveau en Corse. J’avais déjà eu une belle expérience avec Un moment d’égarement. Là, on va tourner dans le village natal du réalisateur. » Théâtre, cinéma, télévision, musique : cette nouvelle année s’annonce donc très riche pour Lola Le Lann.