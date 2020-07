Netflix et MEDIAPRO annoncent une offre groupée incluant le meilleur du football français et européen, et le meilleur des séries, films et documentaires. Cette offre groupée combinant un abonnement TELEFOOT et un abonnement Netflix sera disponible dès le 17 août à moins de 30€ par mois.

MEDIAPRO – nouvel acteur clé du football français – détient le meilleur de la Ligue 1 Uber Eats (avec les 10 plus belles affiches de la saison et plus de 80% des matches), l’essentiel de la Ligue 2 et de l’UEFA Europa League jusqu’en 2024 et assurera une couverture complète de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League pour la saison 2020/21. MEDIAPRO propose déjà aux aficionados du football l’offre TELEFOOT à 25.90€ par mois en UHD avec un engagement d’un an ou bien 29.90€ par mois sans engagement.

L’offre groupée inclut un abonnement TELEFOOT ainsi qu’un abonnement Netflix Standard donnant accès aux contenus en HD sur deux écrans. Elle sera proposée au prix de 29,90 euros par mois avec un engagement d’un an s’agissant du service TELEFOOT.

Selon, Maria Ferreras, VP Business Development EMEA chez Netflix et Laurent Uguen, Directeur Business Development EMEA chez Netflix : “Nous sommes très heureux de collaborer avec Mediapro pour offrir aux fans de foot, de séries, de films et de documentaires ce bundle unique en son genre qui rassemble deux offres riches et incroyablement complémentaires.”

Jaume Roures, Associé-Fondateur du Groupe MEDIAPRO et Julien Bergeaud, Directeur général de Mediapro Sport France ont déclaré : « Nous nous réjouissons de ce partenariat inédit et innovant qui va nous permettre de proposer le meilleur du football français et européen et le meilleur du divertissement au sein d’une même offre commerciale à un prix très attractif. »