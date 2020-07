Le kit layering Paima, une nouvelle routine beauté naturelle

Si vous avez suivi mes articles, vous savez que je suis partisane des cosmétiques naturels. Plus ils sont clean et respectueux de l’environnement, mieux c’est. Alors quand j’ai découvert le kit layering Paima, que j’abordais un peu comme un ovni au début, ça a été un vrai coup de cœur. Je vous laisse découvrir ma nouvelle routine beauté dont je ne me déferais plus.

Paima, petite présentation

Il y a cinq ans, Marine et ses camarades de promotion présentent une start-up de cosmétiques naturels dans le cadre d’un cours de marketing. À ce moment-là, les cosmétiques vraiment naturels et respectueux de l’environnement sont encore trop rares, et surtout très chers. Elles s’inspirent alors du layering, un rituel de beauté japonais, pour démocratiser l’utilisation de produits naturels pour le soin de la peau et du visage. L’idée est tellement bonne qu’elle décide, avec sa meilleure amie, d’incuber l’idée et de lancer sa marque. Paima est née. Un peu moins d’un an plus tard, elles ouvrent le site et bénéficient d’un super accueil. Depuis, Marine s’engage à développer la marque et les produits afin de revenir à l’essentiel et d’apporter à notre peau ce dont elle a besoin.

Paima est donc une marque de cosmétiques privilégiant la production et fabrication française. Les produits sont 100% naturels, majoritairement bios, et non testés sur les animaux. Principalement à base d’huiles et d’hydrolats, on sait alors exactement ce qu’on met sur notre peau. D’ailleurs, la marque a reçu la Mention Slow Cosmétique. Elle est aussi membre de 1% for the planet, un collectif international d’entreprises reversant 1% de leur chiffre d’affaires à des associations militant pour la planète.

Le layering, c’est quoi ?

Le layering, c’est un rituel de beauté quotidien asiatique, plutôt japonais et coréen. Le principe consiste à apporter de la pureté à son visage avec des produits les plus naturels possible. Il s’agit d’une routine à effectuer le soir, lorsque l’on se démaquille ou qu’on ôte les impuretés du visage amassées durant la journée. C’est un nettoyage en profondeur du visage en appliquant plusieurs produits dans un ordre spécifique. Un soin “mille feuille” en d’autres termes.

Cette technique peut se développer sur différents type de produits, selon notre type de peau. En effet, l’idée est d’apporter à la peau ce dont elle a besoin. Les huiles ou crèmes ne seront donc pas les mêmes selon si la peau est mixte, grasse, sèche, ridée, etc. Dans tous les cas, ce rituel se compose toujours de six étapes correspondant à un effet ou un produit (démaquillage, nettoyage, rééquilibrage de la peau, hydratation, soin nourrissant, contour des yeux).

Paima a souhaité développer un kit de layering naturel, composé uniquement de produits naturels et bruts. En effet, c’est le meilleur moyen de revenir aux bases et de nourrir sa peau avec les bienfaits que nous offre la nature.

Comment ça fonctionne ?

Comme expliqué précédemment, le rituel de layering se décline en six étapes. Le kit proposé par Paima contient donc 6 produits, dotés chacun d’un chiffre sur leur étiquette. Il s’agir de leur ordre d’utilisation. J’ai testé pour vous le kit “anti-rides” mais d’autres kits existent, pour les peaux mixtes, les peaux sèches, les peaux acnéiques, etc. Il existe même en version mini, et on peut le personnaliser.

Première étape : le démaquillage à l’huile

Les produits démaquillants sont souvent remplis de produits artificiels et mauvais pour la peau ainsi que pour l’environnement. Et je ne parle même pas des flacons en plastique qui les contient. Paima propose alors un démaquillage tout en douceur avec une huile végétale d’Abricot.

Quelques gouttes sur une lingette lavable suffit pour enlever le maquillage, même waterproof ! Les propriétés de l’huile d’abricot permettent également de régénérer la peau. L’odeur d’abricot est douce et subtile, mais gourmande.

Deuxième étape : le nettoyage au savon Ensuite, on procède à un nettoyage profond de la peau avec un savon doux au chanvre. Enrichi en huiles végétales, le savon Chanvre est très doux, il enlève les traces d’huile, de maquillage et les dernières impuretés, en assainissant la peau sans l’agresser. Il contient de l’huile de Chanvre, connue pour ses vertus apaisantes et régénérantes. Ensuite, on procède à un nettoyage profond de la peau avec un savon doux au chanvre. Enrichi en huiles végétales, le savon Chanvre est très doux, il enlève les traces d’huile, de maquillage et les dernières impuretés, en assainissant la peau sans l’agresser. Il contient de l’huile de Chanvre, connue pour ses vertus apaisantes et régénérantes. Après rinçage, la peau est impeccable et prête à recevoir la suite des soins. Il mousse parfaitement et possède une odeur délicate très agréable. Cependant, je le trouve un peu trop fin et petit, j’aurais aimé qu’il soit plus épais. Sa prise en main aurait été plus pratique. Troisième étape : la lotion tonique Maintenant que la peau est propre, il faut la tonifier. Paima propose un hydrolat de rose en place de lotion tonique. Aux propriétés anti-rides, cet hydrolat permet d’ôter les traces de calcaire laissées par l’eau, et de préparer la peau aux prochains soins. Maintenant que la peau est propre, il faut la tonifier.propose un hydrolat de rose en place de lotion tonique. Aux propriétés anti-rides, cet hydrolat permet d’ôter les traces de calcaire laissées par l’eau, et de préparer la peau aux prochains soins. Le format “pschitt” est au début un peu déroutant puisqu’il faut se l’asperger sur le visage. Mais finalement, on s’y fait, en fermant les yeux ça se passe très bien. On tapote le visage pour un effet vivifiant. Contrairement à ce que je craignais, l’odeur n’est pas trop forte et ne jure pas avec les autres senteurs. Quatrième étape : le soin hydratant Quel que soit votre type de peau, cette dernière a besoin d’être hydratée. Pour cela, rien de mieux qu’un gel d’Aloe Vera. Issu de la plante du même nom, il apporte l’eau dont la peau a besoin, et possède de nombreuses vertus cicatrisantes, apaisantes et réparatrices. L’idéal après les agressions que subit la peau toute la journée. Quel que soit votre type de peau, cette dernière a besoin d’être hydratée. Pour cela, rien de mieux qu’un gel d’Aloe Vera. Issu de la plante du même nom, il apporte l’eau dont la peau a besoin, et possède de nombreuses vertus cicatrisantes, apaisantes et réparatrices. L’idéal après les agressions que subit la peau toute la journée. L’odeur est presque imperceptible, et la texture est agréable. Elle pénètre très rapidement et n’est pas du tout collante. Le gel peut donner une sensation de tiraillement de la peau après quelques secondes, mais les prochaines huiles la détendront à nouveau. Cinquième étape : le soin nourrissant Paima propose une huile végétale de Carthame pour le soin nourrissant. En effet, la Carthame protège et nourrit la peau en profondeur, et cette huile est restructurante et réparatrice. Elle préserve l’élasticité de la peau pour prévenir les rides. Idéale pour effacer les tiraillements de la peau dus au gel d’Aloe Vera. propose une huile végétale de Carthame pour le soin nourrissant. En effet, la Carthame protège et nourrit la peau en profondeur, et cette huile estetpréserve l’élasticité de la peau pour prévenir les rides. Idéale pour effacer les tiraillements de la peau dus au gel d’Aloe Vera. Pour cette huile là, je suis totalement tombée amoureuse de l’odeur. Je ne connaissais pas du tout cette plante, je dois l’avouer. Pourtant, l’odeur de cette huile m’évoque la noisette et le sésame. J’en mangerais ! Sixième étape : le soin contour des yeux Enfin, pour terminer, on se concentre sur le contour des yeux. Place de choix pour les petites ridules, appliquer une huile végétale de Rose Musquée permet de bénéficier de son action anti-âge. Elle vient lisser la peau, atténuer les cernes et prévenir les petites ridules. Il suffit de quelques mini gouttes pour le contour des yeux, et tapoter. Finalement, c’est assez ludique comme rituel de soin. L’odeur est discrète et délicate encore une fois, et l’ensemble ne cocotte pas, contrairement à ce qu’on pourrait penser. Les accessoires du kit

Le kit layering Paima est livré dans une jolie pochette en coton avec lien coulissant (pratique si on veut la suspendre), avec les produits à l’intérieur. Idéal pour le rangement et le transport.

Dans la pochette, 6 lingettes démaquillantes lavables vous permet de remplacer les cotons classiques pour réduire vos déchets. Ils sont lavables en machine à 40°, dans le filet de lavage qui les accompagne. Pour ma part, j’en utilise une différente chaque soir que je lave au savon de Marseille directement après le rituel. À la fin de la semaine, un tour à la machine avec le linge hebdomadaire, et c’est réglé ! Le site propose près de huit designs différents, pour tous les goûts.

Enfin, un petit guide du Layering Japonais vous permettra de connaître toutes les étapes de ce rituel beauté. Vous saurez comment procéder, dans quel ordre, en quelle quantité, et les effets attendus.

En bref

Ce kit layering Paima est une véritable découverte coup de coeur pour moi ! J’ai supprimé tous mes produits néfastes de la salle de bain et je n’avais plus vraiment de rituel beauté. Celui-ci est donc tombé à pic et correspond tout à faire à mes valeurs. En effet, les produits sont purs et naturels, me permettant de savoir exactement ce que je mets sur ma peau. Je ne l’ai pas encore utilisé assez longtemps pour vraiment détailler les effets, cependant je trouve clairement ma peau plus lumineuse et éclatante.