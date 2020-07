Bientôt la 18e édition du festival du Mas des Escaravatiers à Puget sur Argens

Alors que la plupart des festivals ont été annulés cet été, le mas des Escaravatiers à Puget sur Argens dans le Var s’apprête à lancer sa 18e édition. Cette année, les femmes seront mises à l’honneur puisque Fatoumata Diawara, Ayo, LEJ ou encore Suzane et Flavia Coelho sont attendues.

Voici la programmation complète :

Lundi 3 août : Fatoumata Diawara

La chanteuse malienne fera l’ouverture de cette nouvelle édition. Après avoir participé au projet musical et à la tournée de M, « Lamomali », Fatoumata Diawara sera sur scène pour un concert folk wassoulou.

Jeudi 6 et vendredi 7 août : Tryo

On ne présente plus ce groupe à la bonne humeur contagieuse. Deux dates sont prévues mais les places partent très vite…

Samedi 8 août : Ayo

Depuis son album « Joyful » et sa sublime chanson « down on my knees », Ayo a gagné l’affection du public. Sur scène, elle viendra présenter son nouvel album « Royal », aux mélodies folk-soul teintées d’émotion.

Mercredi 12 août : LEJ

Ce trio entièrement féminin qui s’est fait connaître en 2015 avec des reprises pleines d’énergie de chansons incontournables, viendra présenter son nouvel album, fait de compositions originales où l’amour occupe une très grande place.

Vendredi 14 août : Suzane

La jeune et talentueuse auteure-compositrice et chanteuse, récemment récompensée d’une Victoire de la Musique catégorie Révélation scène va enflammer le mas des Escaravatiers.

Vendredi 21 août : We are the 90’s

Jeudi 27 août : Deluxe

C’est toujours un plaisir de voir sur scène le groupe électro-pop originaire d’Aix en Provence Deluxe, habitué aux shows à l’énergie contagieuse. Pendant le confinement, ils ont sorti un album intitulé sobrement « en confinement ». Ils nous en livreront sûrement quelques extraits.

Samedi 29 août : Flavia Coelho

Après Vence le 30 juillet, la jeune chanteuse brésilienne clôturera cette 18e édition avec ses titres dansants et engagés.

A noter que les concerts auront lieu dans le respect des mesures sanitaires.

Pour plus de renseignements et pour réserver : rendez-vous sur www.lemas-concert.com