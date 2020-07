Le Japon est l’un des pays les plus riches. Avec des villes très denses, une culture sans pareille et des sites touristiques très riches, il est la destination touristique de rêve de plus d’un. Toutefois, le voyage sur le Japon peut s’avérer coûteux. Heureusement qu’il est possible de vivre les merveilles de ce pays sans quitter Paris. Comment ? Allons donc à la découverte du Japon et de sa culture.

Le musée Guimet, un lieu à visiter à tout prix !

Visiter un pays qui est sur un autre continent sans avoir à quitter votre pays, c’est bien possible. Mais à l’impossible, nul n’est tenu. Le site INU INU Guides vous offre désormais la possibilité de découvrir le Japon sans devoir vous déplacer. Un livre intitulé Vivre le Japon sans quitter Paris est mis à votre disposition sur le site et vous servira de guide. Vous y retrouverez tous les lieux reflétant la culture Japonaise en France. Le musée Guimet est l’un de ces lieux. Encore appelé musée national des arts asiatiques, il est un recueil d’une dizaine de milliers d’œuvres japonaises.

Vous avez ainsi la possibilité de voyager à travers l’histoire du Japon. Dans ce même musée, les désireux pourront appendre les arts martiaux et l’utilisation de marionnettes. En gros, les activités propres au Japon pourront y être faites. Pour plus de détails, rendez-vous sur INU INU Guides.

Découvrir la gastronomie japonaise avec la boulangerie Aki

Beaucoup de personnes ont longtemps rêvé découvrir ce qu’ont de si spécial les produits de boulangeries japonais qui font la joie des touristes. Ce rêve devient réalité grâce à la boulangerie Aki qui se veut être un mixage entre la France et le Japon. Un savoir-faire félicité par les japonais eux-mêmes vous y attend.

Vous aurez la possibilité d’y goûter le mythique thé vert matcha, les bentos et même du muffin. Aussi, vous pourrez y goûter des brioches japonaises pour votre propre plaisir. Il s’agit donc d’un restaurant qui vous présente ce que vous pourriez avoir comme repas si vous étiez au Japon. INU INU Guides en fait d’ailleurs mention. Toujours est-il qu’il n’est pas question de tous les repas japonais mais de quelques-uns.

La rue Sainte-Anne de Paris 2, une ruelle nippone

L’aspect visuel que présente la rue Sainte-Anne de Paris 2 n’est en rien différent de celui des vraies rues japonaises. Les locaux japonais y sont d’ailleurs en bon nombre. En effet, au Japon, beaucoup de restaurants se retrouvent fréquemment dans une même rue. L’objectif est de permettre aux nécessiteux de ne pas avoir à faire la queue. Comme au Japon, on retrouve aussi dans la rue Sainte Anne, une variété de restaurants Japonais. Cependant, ces restaurants ne commercialisent pas tous les mêmes plats. Des spécialisations ont été faites et vous offrent le libre choix.

Un supermarché qui révèle l’identité culinaire de tout un peuple

Le supermarché nommé K-mart, de par son architecture, renvoie aux constructions japonaises. Beaucoup de sites de découvertes dont INU INU guides le décrivent comme un chef-d’œuvre. Toutes sortes de produits de consommation japonais peuvent y être goûtés à un prix accessible. Vous pourrez, avec un peu de chances, y rencontrer des Japonais.



Evadez-vous dès maintenant avec le guide : vivre le japon sans quitter Paris