I.R.S., tome 21, La chute des anges

La chute des anges est le vingt et unième tome de la série I.R.S., des éditions Le Lombard. Une bande dessinée, de Stephen Desberg et Bernard Vrancken, parue fin juin 2020, qui débute un nouveau cycle surprend, avec un héros un peu plus vieux et une arrivée en politique…

Devant des journalistes, un homme présente l’honorable sénateur de Californie, Larry B. Max, ainsi que son épouse, la ravissante Diane Max. Devant le pupitre, certains médias semblent mécontents. Une journaliste affirme que Larry Max est un assassin et qu’il est une honte à leur pays. Un autre journaliste menace que s’il ne démissionne pas, la justice ne pourra pas, sans cesse, le protéger et qu’ils se débarrasseront de lui… Alors la journaliste continue expliquant que son immunité sera arrachée et qu’il n’échappera pas à la prison ! Il prend la parole, commente les faits, car il est la cible, depuis quelques semaines, d’accusations ignobles et fausses. Il n’a jamais cessé de servir son pays, que ce soit depuis qu’il est à l’I.R.S. ou qu’il est prêté serment de sénateur. Aussi, il prouvera que ce qui lui est reproché est faux. Mais la journaliste reprend de plus belle ses accusations, avant que la femme de Larry ne prenne aussi la parole.

C’est un Larry un peu plus âgé, qui est à retrouver dans cette bande dessinée. Un héros marié et père, qui se tourne vers la politique et devient donc sénateur. Une place critiquée, où les scandales vont bousculer sa vie. Aussi, Larry va devoir mener des enquêtes, pour se laver de ces accusations sans fondement, mais va aussi tomber dans des pièges… Le scénario est plaisant, bien posé et coupé, avec des flashbacks qui permettent de comprendre la situation actuelle, notamment sa vie privée et le fait qu’il soit devenu sénateur. Le héros s’implique donc de manière directe aux intérêts qui touchent la finance. Larry est remis en question, dans ce premier tome du diptyque, qui offre un thriller bien mené, et une page qui se tourne. Le dessin est toujours aussi plaisant, avec un trait moderne et fin, un découpage efficace et dynamique, ainsi que des personnages expressifs.

