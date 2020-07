La nostalgie de retour avec le Radio-Cassette-CD de Thomson

Après le vinyle et l’instantané, une autre icône des années 80 fait son retour. En effet, la vague de nostalgie ne faiblit pas, et les artistes ressortent leurs albums en cassette. C’est dans cette tendance que la marque Thomson présente son nouveau Radio-Cassette-CD nomade, le RK200CD.

Thomson, marque connue et reconnue de technologie, propose depuis plus de 120 ans des produits fiables et de qualité, à des générations de familles, les accompagnant ainsi dans leur quotidien. Pour cet été et pour les nostalgiques, surfant sur la tendance, la marque présente le Radio-Cassette-CD nomade RK200CD, un poste compact, tout-en-un, avec radio FM analogique, lecteur de CD et bien évidemment un lecteur enregistreur à cassette, en face avant.

L’appareil est plutôt rond, assez compact, pour être facilement transporté, car il est aussi nomade, fonctionnant avec deux piles LR14, en alternative, bien évidemment, au secteur. Il possède aussi une poignée dépliable, permettant de se balader et de le transporter, plus aisément. Le poste dispose de deux haut-parleurs, de part et d’autre, sur la face avant, permettant d’obtenir un son stéréo bien équilibré, et fort sympathique. Il y a surtout, sur ce poste Radio-Cassette-CD, de quoi écouter la radio FM analogique, de quoi lire un CD, pour écouter des albums ou compils de l’été, et surtout, ce qui en fait son charme, un lecteur-enregistreur de cassette audio !

Le poste est réellement fabuleux, un brin nostalgique, mais surtout tendance, permettant d’écouter ses vieilles cassettes, ou d’en découvrir d’autres, car oui, depuis quelques années, les artistes ressortent leurs albums sur cassettes audio ! L’enregistrement est aussi possible, pour créer facilement ses propres compilations de chansons, par une simple pression, sur le bouton adéquat.

Thomson surprend et suit la tendance, en proposant ce poste Radio-Cassette-CD nomade RK200CD, un appareil empreint de nostalgie… Un poste compact, au son stéréo équilibré, qui permet d’écouter radio, CD et surtout Cassettes audio, de retour en force depuis quelques années.

