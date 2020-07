Le Dien’Cham’ – Une étonnante méthode vietnamienne de réflexologie faciale, signé Marie-France Muller et Nhuan Le Quang, est paru en août 2018 aux Éditions Jouvence.

Marie-France Muller est docteur en psychologie et naturopathe. Elle est l’auteure de nombreux livres parus, eux aussi, aux Éditions Jouvence : Croire en soi, Le Vinaigre-Santé, Le Chlorure de magnésium ou encore Médecines douces pour animaux. Nhuan Le Quang est quant à lui conférencier et formateur notamment en Dien’Cham’, une technique qu’il a conçu et qu’il promeut dans toute l’Europe.

Il convient d’en prendre conscience : Toutes les ressources dont on a besoin sont déjà en nous. D’ailleurs, différentes disciplines peuvent nous permettent d’avoir accès à ces facultés omniprésentes. L’hypnose, la sophrologie, la réflexologie… Le Dien’Cham’ fait partie de ces techniques qui utilisent et mettent en lumière les ressources de notre corps pour s’auto-guérir et s’auto-réguler.

Le Dien’Cham’ est une méthode de soin venue du Vietnam qui, grâce à des points réflexes à stimuler sur le visage, offre au receveur une multitude de bienfaits.

Dans ce livre, Le Dien’Cham’ – Une étonnante méthode vietnamienne de réflexologie faciale, on découvre à la fois l’origine de cette technique et la méthode en tant que telle. Les auteurs nous conseillent et nous invitent à pratiquer pas à pas. Que ce soit pour une simple douleur ou une maladie chronique, le Dien’Cham’ aide à rééquilibrer le corps et à faire disparaitre les désagréments du quotidien. Pour les problématiques plus lourdes, le Dien’Cham’ va pouvoir, en complément de la médecine allopathique, accompagner la personne vers un bien-être plus rapide.

Voilà une superbe découverte pour ma part. L’ouvrage est fascinant, simple et ludique. Et essayer le Dien’Cham’, c’est l’adopter immédiatement. les effets sont rapides, sans effets secondaires et plutôt impressionnants. Et quel bonheur de se révéler à soi-même ses propres capacités d’auto-guérison !

