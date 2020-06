Les Archéstyles – Un regard neuf sur l’ennéagramme, signé Brigitte Riom-Tendron, en paru en octobre 2019 aux Éditions Jouvence.

Nous avons tous des personnalités différentes. Mais celles-ci peuvent être catégorisées pour mieux les comprendre et donc nous comprendre. C’est ce que tente l’ennéagramme, qui est une étude de la personnalité fondée sur neuf comportements types de l’être humain. Il s’agit d’un outil pédagogique accessible de connaissance de soi qui permet de mettre en lumière la force de nos différences. L’ennéagramme propose une réflexion, un cadrage, pour déconstruire et comprendre qui nous sommes. Il nous invite également à appréhender différemment notre environnement grâce à un nouveau regard.

Dans son livre Les Archéstyles – Un regard neuf sur l’ennéagramme, Brigitte Riom-Tendron va plus loin, sans omettre de revenir sur l’ennéagramme en tant que tel, en nous proposant de découvrir notre archéstyle. Pour le trouver, il suffit de combiner notre centre d’intelligence (mental, affectif ou corporel) avec notre instinct primaire (de préservation, sexuel ou social). Tout le livre est construit pour que nous découvrions notre archéstyle le plus facilement possible. L’auteure a d’ailleurs inséré dans son ouvrage une multitude de témoignages pour nous aider à le définir.

Les archéstyles nous apportent une compréhension plus précise de nos comportements mais nous offre également les moyens d’aller vers plus d’équilibre. Car définir son archéstyle, c’est se placer sur un chemin particulièrement enrichissant qui nous invite à apprécier et valoriser nos talents ainsi qu’à progresser.

Un livre pour partir à la découverte de soi : Un voyage fascinant pour évoluer avec bienveillance et persévérance dans son rapport à soi et aux autres.

