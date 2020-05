Vitalisez votre visage avec les masques Pulpe de Vie

Vous avez déjà entendu parler de certaines astuces fruitées pour faire du bien à votre peau ? Poser des tranches de tomates sur une brûlure pour apaiser. Se faire un masque à l’avocat pour ses propriétés antioxydantes. Ou encore placer deux rondelles fraîches de concombre sur les yeux pour réduire les poches. Pulpe de Vie a bien compris que les fruits regorgent de vertus. Découvrez donc les masques Pulpe de Vie en tissu, concoctés avec un cocktail de fruits bio.

Pulpe de vie, une marque responsable et engagée

Si vous avez raté cet article, ou bien celui-ci, ce n’est pas grave ! Commençons par un récap’ de la marque. En 2009, Julie Ducret créée Pulpe de Vie, une marque de cosmétiques bios et made in France, remplis de fruits frais. Ras le bol de la grisaille, elle veut du pep’s et de la couleur, du local et du responsable ! Ni une, ni deux, elle sillonne le Sud de la France à la recherche de petits producteurs avec qui s’allier. Et une découverte fera la force de sa marque : quitte à utiliser des fruits et légumes locaux, autant participer à la lutte contre le gaspillage ! Elle n’utilisera que des fruits et légumes déclassés, qui n’ont pas le bon calibre pour être commercialisés. Depuis, elle a commercialisé plus de 28 produits, sous le soleil rayonnant de Marseille.

Des masques Pulpe de Vie en tissu bios

Inspirés des cocktails les plus célebres, 5 masques bios ont fait leur apparition chez Pulpe de vie. Pina tomata, Sex on the peach, Margar’Eclat, Moji’Détox, Daïqui’rides… À chaque masque son cocktail de fruits bio ultra concentré pour chouchouter sa peau et booster sa routine de soins ! On les mixe, on les collectionne, on les glisse dans toutes nos trousses et on ne perd plus une occasion de faire une pause masque pour révéler sa jolie peau.

Utilisation

Le principe du masque est de reposer 10-15 minutes sur le visage, avant de laisser un voile de produit que l’on fait pénétrer du bout des doigts. Je conseille de les mettre le soir, sur visage propre, pour pouvoir laisser agir le produit toute la nuit après avoir enlevé le masque.

L’utilisation est assez simple, mais je suis déçue par le film plastique sur le masque. Outre le fait d’être un déchet supplémentaire absolument pas nécessaire à mon sens, j’ai trouvé qu’il complique même la tâche. En effet, le film plastique se déchire de partout et empêche de positionner correctement le masque. Il vaut mieux le faire devant un miroir pour plus de facilité.

Il en faut pour tous les goûts

• Masque Detox « Moji’détox : le cocktail anti-pollution »

Vous vivez en ville et votre visage doit affronter la pollution urbaine ? Prenez une pause détox pour purifier votre peau et l’hydrater. Gorgé de melon aux vertus détoxifiantes, il s’allie à la carotte pour un effet coup de fouet. Le produit pénètre facilement dans l’épiderme et ne laisse pas la peau collante. L’odeur douce et agréable reste jusqu’au petit matin si vous l’utilisez avant le coucher. Belle manière d’avoir l’impression de se réveiller dans un champ de fruits !

• Masque Anti-Oxydant « Sex on the peach : le cocktail anti grise-mine »

Votre peau est terne et fatiguée, pleine des tracas du quotidien ? Faites une cure de fruits antioxydants pour vous redonner de l’éclat ! Ce masque mélange la pêche et le kiwi pour donner du tonus à la peau, et des bourgeons de Hêtre pour oxygéner les cellules. L’odeur m’évoque tout de suite le gel douche ou le petit suisse à la pêche, c’est gourmand ! Cependant, la peau reste collante de nombreuses heures après avoir ôté le masque. De plus, sa composition est un peu critique (voir plus bas).

• Masque 1ères Rides « Daïqui’rides : le cocktail anti-âge »

Lorsque l’âge commence à marquer la peau, le mieux est d’accueillir ses rides avec le sourire. Mais pour redonner un petit coup de boost à nos pattes d’oies, rien de mieux qu’un cocktail naturel ! Le kiwi, aux vertus anti-âge, s’allie au coing pour régénérer et réguler l’équilibre hydrique de la peau. Cela permet de prévenir le vieillissement de la peau et lui apporte souplesse et hydratation. L’odeur est subtile mais on sent moins le kiwi. Toutefois, on se demande si on ne préfèrerait pas le manger ce masque, tant il sent bon ! Le soin laisse la peau toute douce plusieurs jours durant !

• Masque [IM]PERFECTIONS « Pina Tomata : le cocktail peau de bébé »

La pollution, les hormones, l’alimentation… Tant de raisons qui dérèglent l’équilibre de la peau. Pour lutter, elle surproduit du sébum et créé des irrégularités sur le visage. Mais rien n’est perdu ! Alors à nos armes ! Tomate pour resserrer les pores ? Paré ! Agrumes pour purifier et uniformiser le teint ? Paré ! On applique le masque, et on se laisse aller à un moment rien qu’à nous. À la fin de la bataille, on ressort avec une peau toute douce et régénérée.

• Masque Éclat & Énergie « Margar’Éclat : le cocktail anti-fatigue »

Quand la peau manque d’éclat, on opte pour le masque tissu bio Magar’Eclat qui illumine, booste et hydrate la peau en un seul geste. En effet, le pamplemousse fournit l’éclat et la vitalité grâce à sa vitamine C. La carotte vient quand à elle donner un véritable coup de fouet à la peau ! L’odeur est assez forte, presque trop, mais la fraicheur du masque est agréable. On en ressort revitalisé !

Une composition presque sans fausse note

Ces masques sont les premiers à être fabriqués en tissu de coton bio. Ils sont certifiés cosmos organic et 99% d’origine naturelle. Cependant, rien ne nous indique quel est le dernier petit pourcent non naturel.

J’étais curieuse de voir ce que donnait leur composition. La liste d’ingrédient reste assez longue et indigeste, et… en anglais ! Bon… Qu’à cela ne tienne, je sors ma super appli INCI Beauty. Dessus, je peux voir les scores des produits cosmétiques pour savoir s’ils sont sains ou toxiques. Ils sont donc tous globalement très bien notés. Tous, sauf Sex on the peach… Sans vouloir faire de mauvais jeu de mot, je me suis demandée ce qui péchait dans ce dernier. Il s’avère qu’il contient du Salicylate de benzyle, un allergène règlementé suspecté d’être un perturbateur endocrinien. Son but : parfumer délicatement le produit, malgré la présence de la pêche. Pourtant, les autres masques proposés par la marque n’en contiennent pas, preuve qu’on peut donc s’en passer.

Masques Pulpe de Vie en tissu – 3,98€ le masque

Vous connaissiez la marque Pulpe de Vie ? Vous aimez les masques soins pour visage ? Quel est votre préféré ?