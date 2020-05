Comment engager la conversation sur un site de rencontre ?

Vous êtes attiré par le profil d’une fille sur un site de rencontre mais vous ne savez pas quoi lui dire ? Il va pourtant falloir vous décider et engager la conversation. Pour les personnes timides et introverties, ce n’est pas une mission facile… Tout comme la drague en live, l’e-drague nécessite quelques règles de sincérité et de courtoisie. Voici quelques astuces pour réussir votre approche et marquer des points dès le premier contact !

Les conseils de drague virtuelle que vous trouverez ci-dessous sont adaptés à tous les principaux sites et app de rencontre. Que ce soit sur Meetic, Tinder, Adopte un mec, Happen ou tout autre site de rencontre, ces approches vous permettront d’être efficace au moment d’engager la conversation. Sachez cependant que les approches peuvent avoir plus ou moins de succès en fonction du site, mais aussi bien sûr de la fille qui va vous lire… Le plus important est de tester et de mettre en place sa propre stratégie personnalisée pour plus de succès. Alors vous êtes prêts ? C’est parti pour les astuces !

Lancez-vous dans la conversation

Pour pouvoir engager une conversation, il faut avoir le courage de se lancer en premier. Il faut arrêter de se faire des idées négatives comme elle ne me répondra pas ou je ne suis pas parfait pour elle. Peut-être que ce membre attend à son tour d’être abordé. Si vous ne vous décidez pas alors vous risquez de passer à côté d’une belle histoire. Vous pouvez commencer par les salutations de courtoisies.

Lorsqu’un profil vous attire sur un site de rencontre, ne vous torturez pas l’esprit. Écrivez-lui un message. N’oubliez pas que c’est pour tisser des liens que vous vous êtes inscrit sur le site. Évitez surtout les messages trop courts et vides de sens :

Salut

Cc

Hey.

Ce sont les erreurs que beaucoup de personnes font en début de conversation. Ce genre de message est vide de sens et elle n’aura plus envie de poursuivre la conversation même si vos intentions sont bonnes.

Pour aller plus loin et trouver des astuces très concrètes, regardez cette vidéo d’un expert en séduction sur internet :

Attirez son attention

Pour engager la conversation en ligne, il faut attirer l’attention du partenaire dès le premier mot de votre message. Le message que vous enverrez permettra à la fille de se faire une idée sur le type de personne que vous êtes.

Pour cela, cherchez votre propre style et surtout restez vous-même. Ce n’est pas la peine d’aller chercher un poème sur Google ou dans une application de séduction. Pour engager la conversation, il faut rester original, simple et surtout soyez discret. De toute façon, jouez la carte de l’honnête dès vos premiers mots. Vous pouvez engager la conversation en faisant un petit compliment positif sur le profil de votre contact.

C’est une excellente manière pour lancer la conversation en ligne. Attention à ne pas trop exagérer pour mettre la fille en position de malaise. Restez vous-même !

Travailler votre humour

Enfin, une bonne piste pour commencer une conversation est d’utiliser l’humour. De plus en plus de personnes sur les sites de rencontres notifient qu’ils sont à la recherche d’une personne qui a de l’humour. Vous pouvez commencer par un message de bienvenu drôle et assez comique. En lui arrachant un sourire, elle se sentira plus en confiance et aura l’envie de continuer la conversation. Si cela n’est pas votre fort, ne forcez pas.

Il faut juste se mettre à travailler sur vos blagues. C’est une stratégie utilisée par plusieurs professionnels pour engager une conversation sur internet. Surveillez votre style d’écriture pour ne pas placer un mot négatif ou faire une maladresse qui pourrait vous être fatale. Ne donnez pas non plus dans l’air agressif. Le ton enjoué est la meilleure manière de nouer le contact.

Intéressez-vous à votre crusch

Pour qu’une personne montre de l’intérêt à vos messages, il faut s’intéresser à elle. C’est une des bases d’une bonne approche pour faire des rencontres sérieuses. Généralement, les personnes sont plus ouvertes et à l’aise quand elles parlent de leur passion ou de leur passe-temps. Pour engager une conversation, il faut l’amener à parler et à se confier. Cette attitude va mettre la fille du site de rencontre en confiance. Grâce à cette conversation, vous pouvez repérer vos points communs.

Ces points vous permettrez de rebondir pour relancer la conversation. Si par exemple elle a noté qu’elle aime la cuisine dans ses centres d’intérêts, alors lancez-vous sur ce terrain. Elle se sentira plus concernée dans la conversation. Il faut surtout éviter de parler de soi au risque de l’ennuyer. N’oubliez pas que la conversation sur un site de rencontre (mais aussi dans la vraie vie) doit être un dialogue et non un monologue !

Partagez vos rêves et expériences

Pour engager une conversation, vous pouvez parler de vos rêves. Cela peut paraître anodin, mais très efficace. Il ne faut surtout pas trop parler, il faut aussi écouter ce que votre cible de drague a à dire. Pour qu’une conversation soit longue et pas ennuyeuse, il faut savoir écouter et apprendre des leçons. De manière pratique, si vous désirez partir en vacances à Marseille, alors parlez-en. Elle sera peut-être intéressée de vous accompagner… Ce sera le début d’une longue et belle relation amoureuse. Le secret est de toujours être à l’écoute de son interlocuteur lors d’une conversation de séduction.

Proposez une rencontre selon le profil de votre correspondant

Certaines personnes sont moins intéressées par une longue conversation en ligne. Si vous constatez que c’est son cas, vous pouvez lui proposer rapidement une rencontre. Mais il faudra faire attention à ne pas l’agresser ou à vous imposer à l’autre. Aussi, il faut trouver le bon timing pour faire la proposition. N’oubliez pas qu’en proposant une rencontre, vous êtes pratiquement dans une autre étape de votre histoire. Ainsi, il faut être certain que votre correspondant sera favorable à vous rencontrer.

Comme vous avez pu le voir dans les conseils et astuces, engager une conversation sur un site de rencontre n’est pas chose simple. Il faut faire preuve d’originalité et surtout de créativité.