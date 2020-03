Les amants du ciel se retrouvent toujours ici-bas, signé David Perroud, est paru en janvier 2020 aux Éditions Jouvence.

Ariel et Arold sont deux amis d’enfance qui, après plusieurs années d’attachement réciproque, n’ont pas su continuer à évoluer ensemble. Ariel est devenue une scientifique et une militante alter-mondialiste. Elle a comme sujet d’étude les sorties hors du corps et souhaite démontrer l’existence d’une conscience capable de voyager au-delà des limites matérielles. Arold, lui, a profité de ses incroyables capacités dans le domaine de la finance pour accumuler de grandes richesses.

Deux vies diamétralement opposées qui vont, par la force de l’invisible, se retrouver profondément connectées.

Ariel, après une altercation avec le Président des États-Unis, se retrouve en prison en Suisse. C’est Arold qu’elle décide d’appeler pour la sortir de là. Un an après, et à la suite de mystérieux rêves, Ariel décide de rejoindre Arold aux États-Unis. Portée par une multitude de synchronicités, cette retrouvaille sera l’occasion pour Arold de se reconnecter avec son éthique et son âme. Un changement, ou plutôt un bouleversement, qui lui permettra de rayonner et de poursuivre humblement, avec Ariel, sa mission sur Terre. Ariel et Arold vont alors se laisser porter jusqu’en Birmanie et découvrir la magie du monde et délivrer ce précieux message empli d’humanité.

Les amants du ciel se retrouvent toujours ici-bas est un récit poétique, captivant et magnétique. On se laisse envahir et bercer par les différentes théories quantiques présentes dans ce livre et exposées avec clarté par l’auteur. Une lecture légère et réjouissante !

