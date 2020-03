Hippolyte – Des amazones dans le Far West

Hippolyte est une bande dessinée de Clotilde Bruneau et Carole Chaland, parue aux éditions Vents d’ouest, fin février 2020. Un western original qui se mêle au mythe des amazones, offrant un scénario bien mené et une histoire captivante.

2 mars 1872, dans la petite ville de Goldy town, un homme est en train de marcher, tout en écrivant dans un petit carnet. Il arrive bientôt pour porter un télégramme, au bureau de poste. Il annonce qu’il a juste un dernier télégramme à envoyer, avant de reprendre la route. Ensuite, il explique au jeune homme du bureau, qu’il sera débarrassé de lui, l’affaire de quelques jours ! Le message envoyé affirme qu’il a trouvé ce que son commanditaire cherchait, il attend le rendez-vous, comme convenu, avec le paiement. Sur son carnet, une fois sorti du bureau de poste, il continue à écrire : il doit retourner à Goldy town pour faire un rapport. Il a localisé leur nid, malgré la traque longue, car elles étaient plus ingénieuses que prévu, mais pas autant qu’elles le croyaient ! Quelque temps après, le même homme est en hauteur, à l’entrée d’un canyon, il observe une étrange petite bourgade.

Le récit est rapidement captivant, avec cet homme qui a mené des recherches et à trouver ce que son commanditaire lui demandait, c’est-à-dire un regroupement de femmes, caché dans le désert, qui vit d’attaques de diligences, pour vivre. Mais l’homme va bientôt être repéré par ces amazones, qui comptent bien savoir qui les recherche. En attendant, les évènements s’enchainent, avec une présentation rapide des différents protagonistes, car il y en a un certain nombre, dans cette communauté faite de femmes. La bande dessinée est bien rythmée, gardant du mystère autour de certains personnages, les dévoilant petit à petit, dans leur quotidien, quelque peu mouvementé depuis l’arrivée d’une ancienne d’entre elles. Le western est bien mené, entre action, émotions, rebondissements et évidemment coups de feu et bagarres. Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait vif et fluide, doux et moderne, avec un découpage efficace et de belles planches à découvrir.

Hippolyte est un western moderne et original, qui mêle parfaitement le mythe des amazones dans une aventure périlleuse. Une bande dessinée qui montre un autre visage de l’Ouest sauvage, particulièrement intéressant et captivant.