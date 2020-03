Fonctionnement et dysfonctionnement de la vanne EGR

En marche, les véhicules à moteur dégagent un gaz polluant qui peut nuire à la santé humaine. Pour réduire ses effets, les constructeurs ont créé une pièce qui répond aux normes Euros 6 : la vanne EGR. Vous avez une voiture diesel ? Vous devez obligatoirement vous en servir. Certains modèles de voitures à essence en sont également munis. Au fil du temps, cette vanne s’encrasse et favorise l’apparition de dépôt à l’intérieur du système d’admission. Ainsi, elle entraine une panne ou un dysfonctionnement du moteur.

Mécanisme de la vanne EGR

Obligatoire, cette pièce se rencontre généralement dans les véhicules dotés d’un moteur diesel. Elle recueille les gaz d’échappement contenant de l’Oxyde d’Azote ou NOx grâce à un collecteur d’admission. Elle les envoie dans le système d’admission pour les refroidir. Lorsque leur température baisse, la quantité de NOx qui se dégage baisse également. Cependant, elle ne fonctionne que lorsque la vitesse à laquelle tourne votre moteur reste en dessous de 2000 tours/minutes. Au-delà de cette limite, votre voiture risque d’émettre une grande quantité de gaz polluants.

La vanne EGR est une pièce dotée d’un clapet qui lui permet d’assurer correctement ses fonctions. Lorsque vous roulez à pleine vitesse, celui-ci reste fermé. Ainsi, le gaz d’échappement ne peut plus se refroidir et votre voiture émet du NOx.

Problèmes de la vanne EGR

L’usage de la vanne EGR présente un risque : sa présence favorise l’apparition de suie ou de calamine dans le système d’admission. Elle-même s’encrasse et, dans ce cas, elle entraine des problèmes au niveau des injecteurs ainsi que d’autres pièces présentes dans le moteur. Une fois couvert de ce dépôt, son clapet reste fermé. Ainsi, la voiture peut continuer à rouler, mais elle ne respecte plus les normes européennes en matière d’émission NOx (plus de 111mg/km). Son clapet est bloqué dans la position ouverte ? Les problèmes d’encrassement s’étendent et touchent le moteur. Dans cet autre cas, la voiture devient moins performante. Son moteur ne peut plus fonctionner normalement et les calages deviennent fréquents.

Lorsque la vanne n’assure plus ses fonctions, il peut être nécessaire de la remplacer. Le prix pour changer une vanne EGR dépend de chaque garage. Il en est de même pour son entretien.

Entretien de la vanne EGR

Pour assurer la longévité de sa vanne EGR, il est parfois utile de rouler à pleine vitesse, cette pièce ne fonctionnant qu’à bas régime. Cette mesure préventive permet de ralentir son encrassement. Cependant, lorsque vous êtes dans une zone urbaine, vous devez respecter certaines règles et réduire votre vitesse. Dans ce cas, il est fréquemment sollicité.

Si possible, vous devez essayer d’emprunter les autoroutes ou les voies rapides pour éviter l’apparition de calamine sur la vanne EGR. Rouler à 110 km/h ou plus durant quelques minutes peut lui être bénéfique. La suie qui se dépose sur sa paroi brûle et disparait. Vous pouvez également le nettoyer. Pour cela, vous devez trouver un garage puisqu’il s’agit d’un travail de professionnel. Ce dernier dispose de l’équipement nécessaire pour le remettre en état.